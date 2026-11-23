Согласно новому исследованию компании MWS Cloud (входит в МТС Web Services), объём российского рынка облачных сервисов по итогам 2026 года достигнет 273,9 млрд руб. Для сравнения, в 2021 году этот показатель составлял 57,1 млрд руб. Среднегодовой темп роста (CAGR) в период с 2021 по 2026 год, как ожидается, составит 36,8 %.

По данным аналитиков, рынок облачных сервисов остаётся крупнейшим сегментом отрасли программного обеспечения в РФ — его доля увеличилась за пять лет с 10,7 % до 19,1 %. При этом основу рынка сохраняет инфраструктура как сервис (IaaS): её доля в настоящий момент составляет 81 % против 86 % в 2021 году. Платформа как сервис (PaaS) растёт быстрее рынка: среднегодовой темп роста достигает 45,5 %, а доля сегмента увеличилась с 14 % до 19 %. Доля топ-3 провайдеров составляет 60 %, а топ-1 — 32 %, что свидетельствует о консолидации рынка.

Ключевыми драйверами рынка выступают усиление внимания бизнеса к отказоустойчивости и аварийному восстановлению, а также внедрение искусственного интеллекта в рабочие процессы и рост спроса на ИИ-инфраструктуру. В то же время развитие сегмента ограничивает недостаток мощностей. Загрузка дата-центров в Московском регионе близка к предельной, выдача разрешений на новые энергоподключения приостановлена, а часть анонсированных проектов переносится на более поздние сроки из-за высокой стоимости финансирования.

По мнению экспертов, сейчас рынок облачных сервисов в России переходит от бурного расширения к устойчивому росту. Заказчики уже не просто переезжают в облако, а масштабируют то, что внедрили, и ждут от провайдеров надёжности, катастрофоустойчивости и готовых платформенных сервисов. Это объясняет тот факт, что PaaS растёт быстрее рынка.

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