Моделирование, проведённое компанией VAST Data, говорит о том, что появление SSD петабайтного класса приведёт к падению надёжности традиционных RAID-массивов. Главная проблема заключается в том, что объём накопителей растёт быстрее, чем скорость их чтения/записи и, следовательно, восстановления.

Специалисты VAST Data в качестве примера приводят хранилище вместимостью 900 Пбайт. Для формирования такой ёмкости потребуется более 63 тыс. SSD на 15 Тбайт. Их суммарная пропускная способность оценивается в 190 Тбайт/с, а энергопотребление — в 5,6 МВт (28 Вт на SSD плюс 20 Вт на 1 Гбайт/с пропускной способности). При увеличении вместимости энергопотребление SSD практически не меняется: в результате, при переходе на накопители ёмкостью 122 Тбайт (в общей сложности около 8 тыс. экземпляров) суммарные энергозатраты снижаются до 400 кВт. Однако общая пропускная способность падает до 8 Тбайт/с. При переходе на SSD класса 1 Пбайт этот дисбаланс станет ещё заметнее.

В случае выхода из строя SSD большой вместимости системе нужно пересчитать и перезаписать огромный объём данных на уцелевшие накопители. Для устройств петабайтного класса этот процесс будет занимать много времени, в течение которого возрастёт нагрузка на оставшиеся SSD. В результате, повысится вероятность того, что в ходе восстановления произойдут сбои в других накопителях. Как следствие, могут возникать критические ситуации, когда количество сбоев превысит лимит отказоустойчивости RAID-массива.

По расчётам VAST Data, в обычном массиве RAID 5 с одинарной чётностью при использовании SSD на 122 Тбайт данные будут потеряны в течение 10 лет эксплуатации с вероятностью 100 %. Для RAID 6 с двойной чётностью (типично для систем вроде Lustre и BeeGFS) с накопителями на 122 Тбайт риск потери оценивается в 1 к 150. В случае распределённого RAID-массива в рамках одного шасси (Declustered RAID, применяется в DDN EXAScaler и HPE Cray ClusterStor) и накопителей петабайтного класса показатель оценивается в 1 к 11.

Таким образом, полагает VAST Data, для сверхкрупных хранилищ под задачи ИИ и HPC необходимы архитектуры с распределённым восстановлением и иной схемой избыточности вместо традиционного RAID. Например, при внедрении Declustered RAID по всей инфраструктуре кластера (а не в периметре отдельного шасси) вкупе с дополнительной чётностью и SSD петабайтного класса вероятность потери данных снижается до 1 к 54 млн. А собственная схема VAST Data способна и вовсе обеспечить надёжность 1 к 62 млрд. В целом, предлагаемая концепция «декластеризации» призвана сократить время восстановления после отказа накопителя и минимизировать «окно риска», когда второй отказ может привести к полной потере данных.

Ранее Everpure (Pure Storage) предупреждала, что с ростом ёмкости традиционных SSD увеличится и потребность в RAM для обслуживания флеш-памяти, в результате чего вырастут стоимость и энергопотребление платформ хранения. Компания делает ставку на проприетарных «умных» накопителей.

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