Параллельная файловая система EXAScaler от DataDirect Networks (DDN), построенная на основе Lustre, сможет работать на стандартных серверах хранения данных, сообщает Blocks & Files. До настоящего момента EXAScaler представляла собой программно-аппаратно комплекс на базе СХД DDN AI400X или решений от сертифицированных партнёров компании.

К выходу готовится EXAScaler 7 с возможностью развёртывания на стандартных серверах, начиная с модели DDN AI2200, а в дальнейшем — и на сертифицированных устройствах сторонних производителей. Наряду с системой объектного хранения данных DDN Infinia, доступной в программно-определяемом формате, это позволит использовать оба ключевых решения DDN.

Расширенная модель развёртывания поможет организациям, объединяющим рабочие процессы в области ИИ и HPC: программно-определяемая EXAScaler на сертифицированном оборудовании позволит запускать процессы моделирования и обучения ИИ с использованием одних и тех же данных без необходимости копировать их между различными средами.

Необходимость проходить процедуру сертификации оборудования DDN гарантирует, что в качестве аппаратной платформы будут использоваться только высокопроизводительные решения. SDS-версия EXAScaler приведёт к снижению расходов заказчиков на аппаратные решения и даст компании возможность конкурировать с поставщиками высокопроизводительных СХД. DDN продолжает работать над усовершенствованием EXAScaler в таких областях как поддержка многопользовательской работы, повышения производительности и защиты данных.

Ограниченная версия программно-определяемой EXAScaler выйдет в режиме беты в начале 2027 года, а внедрение новых функциональных возможностей EXAScaler 7 ожидается в I половине того же года.

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