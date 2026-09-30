NetApp покупает PEAK:AIO — британского разработчика программно-определяемых СХД для ИИ

NetApp объявила о намерении приобрести британскую компанию PEAK:AIO — разработчика программно-определяемых СХД для ИИ-приложений. Ожидается, что эта сделка позволит NetApp ускорить развитие архитектуры инфраструктуры для задач ИИ благодаря интеграции в её решения технологий PEAK:AIO, касающихся управления метаданными и высокопроизводительных параллельных файловых систем компании. Сумма сделки не разглашается. Для её завершения компаниям предстоит получить разрешения регулирующих органов.

В NetApp отметили, что подход PEAK:AIO к работе с метаданными и параллельным пространством имен (parallel namespace) поможет обеспечить масштабируемость решений для совместного доступа к данным по мере роста использования крупных кластеров GPU в средах ИИ. Технология PEAK:AIO была разработана в сотрудничестве с ведущими исследовательскими институтами и предназначена для решения самых сложных задач в области ресурсоёмких вычислений.

NetApp создает архитектуру, в которой метаданные отделены от данных, что позволяет сервисам метаданных масштабироваться независимо от основного хранилища. Это обеспечивает поддержку систем, оперирующих триллионами файлов и объёмами данных в Эбайтах, и массово-параллельных рабочих нагрузок. Благодаря сочетанию специализированных инноваций в области метаданных PEAK:AIO с ONTAP клиенты получат дифференцированную архитектуру, которая сохраняет отказоустойчивость, безопасность и операционную зрелость ONTAP, но при этом обеспечивает новый уровень масштабируемости для рабочих нагрузок, связанных с ИИ.

Как отмечено в пресс-релизе, инновации PEAK:AIO в области метаданных расширяют возможности масштабирования, обеспечивают глобальное пространство имён и параллельный доступ на основе NFS для массово-параллельных рабочих нагрузок, а NetApp, опираясь на свой опыт работы с ONTAP, глобальный охват и операционную зрелость, делает файловую инфраструктуру для ИИ более практичной и доступной. Объединение двух компаний создаст новые возможности, которые упростят развёртывание и эксплуатацию общего хранилища для всё более крупных сред ИИ.

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