Компания ATTO Technology продемонстрировала сетевое хранилище SiliconDisk для ресурсоёмких нагрузок, включая приложения ИИ. Особенность новинки заключается в том, что вместо традиционных накопителей (SSD и HDD) применяются исключительно модули оперативной памяти DRAM. Благодаря этому обеспечиваются сверхнизкая задержка и высокая пропускная способность.

В устройстве SiliconDisk задействована технология аппаратного ускорения обработки данных ATTO xCORE. Подключение осуществляется посредством Ethernet (NVMe-oF), что позволяет нескольким вычислительным узлам получать доступ к общему пулу памяти. Объём DRAM — 512 Гбайт, 1 Тбайт и более. Заявленная задержка составляет менее 600 нс, пропускная способность — до 35 Гбайт/с. Показатель IOPS при работе с 4K-блоками достигает 6,4 млн. Решение выполнено в форм-факторе 1U и оснащено четырьмя портами 100GbE (QSFP28). Кроме того, есть сетевой порт управления 1GbE. Установлены два блока питания; диапазон рабочих температур простирается от +5 до +40 °C.

Технология ATTO Insight Analytics поддерживает аналитику производительности и конфигурации без нагрузки на ресурсы хостов, тогда как ATTO Infinite Write Endurance обеспечивает неограниченное количество циклов перезаписи данных без износа и сбора мусора. SiliconDisk может применяться в конфигурациях с уничтожением всех данных при отключении питания и с их сохранением (при внедрении дополнительных опциональных архитектур).

Среди ключевых сфер использования новинки названы современные ИИ-платформы, системы машинного обучения, высокопроизводительные базы данных, обработка изображений и рендеринг, серверные кластеры и распределённые вычислительные среды.

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