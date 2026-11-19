На объекте подразделения SpaceXAI (SpaceXSI) в штате Миссисипи произошла утечка химического вещества — до 23 000 л пропиленгликоля, сообщает Tom’s Hardware. Пропиленгликоль выступает теплоносителем и используется, в частности, в составе антифризов.

Угрозы для здоровья или безопасности местных жителей нет, заявили в Департаменте охраны окружающей среды штата Миссисипи: вещество попало в дренажную канаву, и специалисты ведомства заверили население в отсутствии непосредственной опасности. Тем не менее, было принято решение взять пробы воды для лабораторного анализа. На месте происшествия продолжаются работы по очистке территории, специалисты ведут мониторинг ситуации. Утечка, как сообщается, ограничилась пределами канавы, и химикат не попал в расположенный неподалёку ручей Хорн-Лейк-Крик (Horn Lake Creek).

Ноябрь оказался для SpaceXAI в Саутхейвене (Southaven, шт. Миссисипи) непростым. У компании возникли трудности из-за судебного разбирательства, касающегося загрязнения окружающей среды дата-центром. Поданный в апреле иск затрагивает газовую электростанцию, которая обеспечивает энергией объект компании в агломерации Мемфиса (Memphis, шт. Теннесси). Истцы утверждают, что 27 газовых турбин были установлены без получения необходимых разрешений, и что электростанция ежегодно может выбрасывать в атмосферу более 5 тыс. т оксидов азота и 47 т канцерогенного формальдегида.

Признав негативное отношение местных жителей к своему присутствию, SpaceX предложила скидку 50 % на услуги спутникового интернета Starlink всем, кто проживает рядом с двумя её ЦОД в районе Мемфиса, а также выразила готовность взять на себя расходы на оборудование — за счёт этоо можно сэкономить $349. С конца июня по начало сентября абонентами Starlink стали около 2000 жителей Мемфиса и Саутхейвена.

Администрация Мемфиса также объявила о готовности осуществить свою первую крупную инвестицию в рамках постановления о социальных благах для местного сообщества (Community Benefits Ordinance) — эта программа финансируется за счёт доходов от объекта Colossus 1 подразделения SpaceXAI. Около $3,3 млн будут направлены на нужды города — поддержку жилищного сектора и благоустройство района.

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