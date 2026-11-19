Компания NetApp объявила о росте стоимости оборудования, ПО и услуг, связанных с хранением данных на жёстких дисках, составляющем по некоторым позициям 40 %. Кроме того, на 35 % выросла стоимость отдельных уровней подписки в рамках сервисной модели NetApp Keystone. Столь значительный рос цен компания объяснила увеличением стоимости компонентов, а также рыночной конъюнктурой, пишет ресурс CRN.

В служебной записке для партнёров NetApp сообщила, что с 31 октября повысила на 10 % цены на аппаратное обеспечение, ПО и услуги, связанные с платформами на базе HDD (включая системы FAS, E-Series и StorageGRID), а также на соответствующие сервисы поддержки. Для систем с жёсткими дисками высокой плотности (24 Тбайт) цены вырастут ещё на 5–30 % (в зависимости от конфигурации), что связано с высокой стоимостью компонентов, необходимых для их производства.

В рамках сложившейся практики, предложенные компанией до 31 октября цены будут действительными в течение 30 дней. На предложения, сформированные с 1 ноября, будет также распространяться стандартный 30-дневный срок действия, но уже с учётом повышения.

Для сервиса хранения данных NetApp Keystone (STaaS) с 16 ноября увеличена стоимость подписки: на 17 % для уровня Value и на 35 % для уровня Value Object. По словам NetApp, это повышение отражает текущую динамику рынка физических носителей. Для ценовых предложений по программе Keystone, сформированных до 16 ноября, сохраняются прежние цены в течение 30 дней; на предложения, опубликованные, начиная с 17 ноября, будет распространяться стандартный 30-дневный срок действия, но уже по новым ценам.

Как указано в заявлении NetApp, «эти шаги, основанные на анализе данных, соответствуют стратегии роста компании и ускоряют переход к созданию интеллектуальной инфраструктуры данных высокой ценности. Это помогает клиентам модернизировать свои информационные активы, снижать сложность устаревших систем, а также обеспечивать максимальную эффективность и безопасность в эпоху искусственного интеллекта».

NetApp призывает партнёров использовать повышение цен как повод для пересмотра подходов к хранению данных. В частности, рекомендовано воспользоваться ПО для управления данными, чтобы оптимизировать текущую инфраструктуру хранения, высвободить ёмкость и перенести редко используемые «холодные» данные на другие уровни хранения. Это поможет сократить затраты без необходимости закупки нового оборудования.

Чтобы обеспечить финансовую предсказуемость, предлагается использовать сервис NetApp Keystone. Он позволяет перевести расходы на системы хранения предыдущих поколений в гибкую модель оплаты по мере роста потребления (pay-as-you-grow), избавляя от жёстких рамок капитальных бюджетов.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Было интересно? Скажите об этом Google , чтобы чаще получать ссылки на наши новости и обзоры

Источник: