CoolIT и Ecolab представили новый блок распределения охлаждающей жидкости (CDU). CHx3000 CDU представляет собой установку типа «жидкость — жидкость», предназначенную как для размещения в рядах стоек, так и в общей инфраструктуре ЦОД.

Модель обеспечивает холодопроизводительность 3 МВт с температурным напором между контурами 3 °C. Два теплообменника обеспечивают работу с теплоносителем температурой до +45 °C. Сейчас это наиболее мощная модель CDU для DLC в портфолио компании. Она рассчитана на оборудование высокой плотности, в т.ч. ускорители Vera Rubin. Одна установка может обслуживать до 18 стоек при тепловой нагрузке до 190 кВт на каждую. Потребляемая мощность нового CDU составляет 75 кВт.

Используется технология 3D TRASAR компании Ecolab, обеспечивающая интегрированный непрерывный мониторинг состояния охлаждающей жидкости. 3D TRASAR постоянно отслеживает качество охлаждающей жидкости в контуре охлаждения, обслуживающем IT-оборудование. В том числе регистрируется температура, перепады давления, уровень pH, электропроводность, мутность, скорость потока и концентрация гликоля. Поставки новинки должны начаться в I квартале 2027 года.

Ecolab также заявила, что для разработки CDU CoolIT CHx 3000 взаимодействовала сAlfa Laval , обладающей компетенциями в сфере теплообменников и компонентов для управления потоками жидкостей. Технология виртуальных двойников компании Ecolab, позволяющая объединить модели системы охлаждения IT-оборудования (Technology Cooling System, TCS) и инженерную систему водоснабжения и охлаждения объекта (Facility Water System, FWS), разрабатывалась совместно с Dassault Systèmes — для моделирования работы ЦОД, ориентированных на ИИ-задачи.

Также на днях Ecolab анонсировала партнёрство с Siemens для объединения технологий жидкостного охлаждения и CDU Ecolab с решениями Siemens, отвечающими за распределение электроэнергии и автоматизацию, а также программным обеспечением компании и предлагаемыми ей цифровыми двойниками.

Основанная в 1923 году Ecolab, акции которой торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже, предлагает продукты и услуги для водоподготовки и мониторинга качества воды, в т.ч. в пищевой промышленности, здравоохранении, гостиничном бизнесе и на производстве. В 2025 году она представила специальный вариант системы мониторинга 3D TRASAR для СЖО дата-центров. В том же году компания запустила собственную линейку продуктов для систем жидкостного охлаждения, а в 2026 году она приобрела CoolIT у инвестиционной группы KKR.

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