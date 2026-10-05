Trane выпустила LiquidStack 2.X CDU для ИИ ЦОД

Компания Trane Technologies, купившая в начале текущего года поставщика СЖО для дата-центров LiquidStack, представила блок распределения охлаждающей жидкости LiquidStack 2.X CDU для инфраструктур, ориентированных на ресурсоёмкие задачи ИИ. Поставки начнутся во II квартале 2027 года.

Новинка способна обеспечивать отвод 2 МВт тепла при перепаде температуры ATD (Approach Temperature Difference) в 3 °C и до 2,5 МВт при ATD в 4 °C. Температура воды на входе — до +45 °C. Расход жидкости составляет до 3750 л/мин, давление — 3,5 бар. Такие характеристики, как отмечается, обеспечивают необходимый запас гидравлической мощности для удовлетворения высоких требований в ИИ ЦОД.

Блоки семейства LiquidStack CDU 2.X допускают размещение в конце ряда (End-of-Row) и непосредственно около стойки с вычислительным оборудованием (Rack-Adjacent). Предусмотрены различные варианты конфигурации гидравлики и резервирования: заказчик может выбрать требуемые характеристики электропитания, управления, резервирования, мониторинга и пр.

Блок поддерживает схемы питания Dual-Feed A/B (два независимых ввода) и оснащается встроенным автоматическим вводом резерва (ATS). Применяется архитектура ЧРП (частотно-регулируемого привода) с ультранизким уровнем гармоник. Это устраняет электромагнитные искажения, позволяя эффективно интегрироваться с системами охлаждения и электроснабжения объекта. Говорится о поддержке Modbus RTU, RESTful API with Redfish, BACnet и SNMP для задач мониторинга, управления и автоматизации.

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