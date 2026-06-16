Японская Nidec разработала 300-кВт внутристоечный CDU

Японская Nidec Corporation (Nippon Densan Corporation) разработала новый блок распределения охлажддающей жидкости (Cooling Distribution Unit) высокой мощности, сообщает Datacenter Dynamics. Прототип стоечного варианта с мощностью до 300 кВт предназначен для охлаждения ИИ-оборудования. Система совместима со стойками OCP ORv3.

Оборудование оснащено внешними и внутренними сенсорами утечек, обеспечивает постоянный мониторинг температуры, давления, скорости потока и уровня жидкости в режиме реального времени. Операторы ЦОД своевременно уведомляются о любых аномалиях. Компания рассчитывает наладить массовое производство соответствующей модели в первом квартале 2027 года. В портфолио Nidec уже имеется два поколения внутристоечных CDU, по 200 и 250 кВт высотой 4U.

Также компания разработала прототип модуля STC 1.0, способного вмещать до пяти CDU в рамках одной системы. STC 1.0 разработали для соблюдения оптимального баланса между готовностью к масштабированию в будущем и обеспечения оптимальной конфигурации на этапе начального развёртывания ИИ-систем.

Основанная в 1973 году Nippon Densan Corporation, сменившая имя на Nidec, в основном известна производством и дистрибуцией электродвигателей, хотя занимается и другими проектами, в том числе — внутрирядных CDU и водоблоков. В 2025 году Nidec, наряду с Fujitsu и Supermicro, сообщили о намерении объединить усилия для повышения энергоэффективности ИИ ЦОД. В частности сообщалось, что Nidec будет поставлять компоненты СЖО, включая CDU, насосы и пр. Система охлаждения Nidec, как ожидается, улучшит управление температурой и снизит энергопотребление серверов.

Если не ограничиваться размером стоек, предлагаются и более мощные решения. Так, в феврале Nautilus анонсировала блок распределения охлаждающей жидкости EcoCore FCD CDU, разработанный специально для крупномасштабных дата-центров, ориентированных на нагрузки ИИ и НРС — мощностью 4 МВт.

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