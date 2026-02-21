Nautilus представила универсальный 4-МВт CDU

Компания Nautilus анонсировала блок распределения охлаждающей жидкости EcoCore FCD CDU, разработанный специально для крупномасштабных дата-центров, ориентированных на нагрузки ИИ и НРС. Утверждается, что новинка может быть интегрирована с СЖО любого типа, в том числе прямого и погружного.

Мощность решения в зависимости от модификации варьируется от 2 до 4 МВт. Герметичная конструкция исключает риск утечек; говорится о возможности использования пресной, морской и промышленной воды. Опционально доступны дополнительные фильтры.

Система спроектирована для бесшовной интеграции в существующие машинные залы: это обеспечивает максимально эффективное использование доступного пространства без ущерба для производительности, говорит компания. Допускается подача воды сверху и снизу, что позволяет адаптировать решение к конструктивным особенностям конкретного ЦОД. Благодаря точному контролю температуры достигается стабильное и надёжное охлаждение с учётом предъявляемых требований.

Возможно масштабирование: в единой инфраструктуре могут быть объединены до шести модулей EcoCore FCD CDU. Реализованы протоколы Modbus RT, Modbus TCP, OPC UA для удалённого управления и мониторинга. Блок оснащён датчиками расхода, температуры и давления в первичном и вторичном контурах. Поддерживается резервирование по схеме N+2. Используются два источника питания; максимальное заявленное энергопотребление составляет 42 кВт. Габариты системы — 2,7 × 1,7 × 2,1 м, «сухая» масса — 3520–3550 кг.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: