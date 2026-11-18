В 2024–2025 гг. на американские ЦОД гиперскейлеров пришлось 1,8 % потребления электроэнергии США. При этом связанные с их работой выбросы оказались в 2-3 раза выше, чем ранее прогнозировалось для 2018 года, сообщает The Register со ссылкой на гарвардских исследователей.

По словам учёных, совокупное потребление такими ЦОД электроэнергии при максимальной нагрузке приблизилось к аналогичным метрикам отдельных штатов вроде Индианы, Мичигана или Теннесси. Всего исследователи выявили 403 объекта благодаря базе ЦОД, спутниковым снимкам и данным OpenStreetMap.

Вместо учёта показаний электросчётчиков исследователи оценили энергопотребление исходя из электрической мощности каждого ЦОД, а также количества часов в году и уровня загрузки оборудования объектов. Общее потребление электроэнергии составило 68–99 ТВт·ч, для сравнения — каждый из упомянутых штатов потребил за изучаемый период порядка 100 ТВт·ч.

Выбросы углекислого газа посчитали с использованием базы данных Агентства по охране окружающей среды США (EPA), содержащей сведения об объёмах генерации электричества и выбросах отдельных электростанций. Выбросы составили от 21 до 31 млн т CO 2 , в среднем — 25,7 млн т. Для сравнения, в 2018 году показатель был на уровне 10,5 млн т. Исследование охватило период с мая 2024 по апрель 2025 гг., но сегодня потребление энергии и выбросы углекислоты ещё выше, поскольку бум строительства ИИ ЦОД не замедлился.

В докладе также рассматривается структура источников энергии, используемых для электроснабжения ЦОД гиперскейл-уровня. Она может заметно отличаться в зависимости от региона, поэтому место строительства объектов влияет на объём выбросов, связанных с их деятельностью. В среднем, как показало исследование, около 54 % электроэнергии для ЦОД генерировалось за счёт ископаемого топлива, в основном природного газа и угля. При этом интенсивность выбросов углерода для таких объектов была в среднем ниже, чем по энергосистеме США в целом.

По словам исследователей, возможность полной оценки ограничена. Так, имеющихся данных недостаточно для оценки всех ЦОД гиперскейл-уровня в США, а имеющиеся данные не позволяют разделить энергопотребление на долю вычислений общего назначения и ИИ. По оценкам Howden, потребление электричества дата-центрами в США растёт приблизительно в десять раз быстрее, чем мощность местных электросетей. Это означает, что в ближайшем будущем операторы ЦОД, возможно, вынуждены будут сами обеспечивать себя энергией из альтернативных источников.

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