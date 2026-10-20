Amazon развернёт в Индиане 12 SMR и станет первым потребителем их энергии

Amazon и коммунальная компания American Electric Power (AEP) реализуют в Индиане проект по запуску АЭС мощностью почти 960 МВт. Объект будет работать на базе 12 малых модульных реакторов (SMR) X-energy Xe-100 — каждый из них выдаёт 80 МВт электрической и 200 МВт тепловой мощности. После развёртывания объект будет поставлять электроэнергию как в ЦОД Amazon, так и в региональную сеть, которой управляет AEP.

Amazon обеспечит финансирование проекта и станет первым потребителем электроэнергии, когда объект введут в эксплуатацию. На этапе строительства он поможет создать более 1000 рабочих мест; ещё более 100 постоянных рабочих мест он потребует, когда начнёт эксплуатироваться. Это уже второй проект Amazon и поддерживаемого технологическим гигантом стартапа X-energy с региональной коммунальной компанией. В 2024 году было заключено партнёрство с коммунальным оператором Energy Northwest штата Вашингтон — речь тоже идёт о 12 SMR совокупной мощностью 960 МВт. Объект Cascade Advanced Energy Facility будет возведён близ города Ричленда (шт. Вашингтон) рядом с существующей электростанцией Columbia. Оба проекта реализуются Amazon в рамках стратегии, направленной на развёртывание к 2039 году 5 ГВт ядерных мощностей в США.

X-energy Xe-100 представляет собой высокотемпературный реактор на шаровых элементах и с газовым охлаждением — для отвода тепла используется гелий. По размерам элементы сравнимы с бильярдными шарами, они содержат по нескольку тысяч микроскопических частиц уранового топлива. Эти топливные элементы и гелий в качестве охладителя исключают аварии, потому что не требуют ни активных систем, ни вмешательства человека в целях безопасности — объекты с такими реакторами можно строить недалеко от городских районов, утверждает производитель. X-energy также подписала несколько других соглашений о развёртывании: в Пенсильвании её объекты в партнёрстве с PJM и Talen должны выйти на мощность до 1,44 ГВт; в Великобритании совместно с Centrica запланирован проект на 6 ГВт.

Сейчас компания строит в США завод по производству топлива TRISO-X. В минувшем году Amazon и X-energy заключили соглашение с корейскими Korea Hydro & Nuclear Power и Doosan Enerbility, направленное на ускорение развёртывания новых SMR в США. Партнёры намерены привлечь до $50 млрд государственных и частных инвестиций для проектов, связанных с Xe-100. К настоящему моменту X-energy привлекла более $700 млн — последний раунд финансирования возглавляла Amazon. В апреле компания вышла на биржу, и её оценочная стоимость была $11,9 млрд — к настоящему моменту этот показатель снизился до $4,1 млрд. В направлении SMR работают и другие операторы ЦОД и гиперскейлеры, в том числе Google, Data4, Switch и Equinix.

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