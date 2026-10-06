NetworkOcean запустила в заливе Сан-Франциско плавучий ЦОД с питанием от солнечных панелей

Основанный в 2024 году стартап NetworkOcean решил повременить со строительством подводных дата-центров и теперь претендует на роль первой компании, запустившей пользовательские ИИ-задачи в плавучем ЦОД на солнечной энергии, сообщает Datacenter Dynamics.

Компания утверждает, что в рамках испытаний в заливе Сан-Франциско с помощью солнечной установки мощностью 20 кВт была обеспечена работа NVIDIA H100. Кто стал клиентом, использовавшим ресурсы этого чипа, не раскрывается. На видео, опубликованным компанией, видны 12 плавучих панелей, подключенных к контейнеру на судне, в котором и разместился сервер с ускорителем.

По словам компании, будущее NetworkOcean ограничено темпами ввода в эксплуатацию новых источников электроснабжения. Компания сама строит солнечные электростанции, которые и будут питать ЦОД в открытом море. Стартап уверен, что скоро такие решения станут самым быстрым способом развёртывания новых вычислительных мощностей без многолетних задержек, вызванных поиском свободной земли, процессом подключения к электросетям и необходимостью строительства традиционной инфраструктуры для ЦОД. По словам NetworkOcean, от проектирования до размещения ЦОД на воде всего за 53 дня.

NetworkOcean выделилась из стартапа-инкубатора Y Combinator и изначально столкнулась с трудностями при реализации проекта подводных ЦОД, не получив необходимых разрешений на испытания в заливе Сан-Франциско. На своём сайте она опубликовала план развития, согласно которому уже в 2027 году в море может быть размещена солнечная установка мощностью 1 МВт. К 2030 году стартап намерен обеспечить вычислительные мощности энергией общей мощностью до 1 ГВт.

Первенство в питании плавучих дата-центров солнечной энергией, пожалуй, мог бы оспорить плавучий ЦОД на 200 кВт, запущенный французским стартапом Denv-R на Луаре ещё в 2024 году. Более того, проектов плавучих ЦОД в последние годы очень много, в том числе с питанием от солнечных панелей. Кроме того, есть и альтернативные варианты энергетики. В 2025 году в водах Шанхая заработал подводный ЦОД HiCloud, запитанный от ветряной электростанции.

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