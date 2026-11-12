Атомные плавучие ЦОД Atomarine получат SMR мощностью 150 МВт

Стартап Atomarine занимающийся разработкой плавучих ЦОД с атомными силовыми установками, привлёк $19 млн в рамках «посевного» раунда финансирования. Компания из Кембриджа (Cambridge, шт. Массачусетс) получила инвестиции от группы, возглавленной Y Combinator. Свой вклад внесли Pantera Capital, Soma Capital, Seven Seven Six, Liquid 2 Ventures, Audacious Ventures и E14 Fund, сообщает Datacenter Dynamics.

Стартап основан студентами Массачусетского технологического института (MIT). Предполагается использовать малые модульные реакторы (SMR) на кораблях для энергоснабжения плавучих модульных ЦОД. В компании полагают, что такие суда смогут обеспечивать до 150 МВт мощности, чего достаточно для электроснабжения двух платформ. Пока коммерческие модели SMR ещё не вышли на рынок и не получили разрешений на эксплуатацию, поэтому на первом этапе предполагается использовать на кораблях газовые генераторы.

Ранее компания сообщала, что уже велись переговоры с потенциальными партнёрами о получении доступа к SMR. Тем не менее с учётом необходимых инженерных изменений и сроков прохождения процедур одобрения регуляторами, первое развёртывание должно состояться в 2031 или 2032 году.

В одной из социальных сетей представитель Atomarine сообщил, что с размещением ЦОД в море отпадает нужда конкурировать за воду, электричество или землю, при этом развёртывание не повлияет на цену энергии и аренды для местных жителей. Это позволит Америке оставаться конкурентоспособной в гонке ИИ без перекладывания издержек на граждан и в то же время поможет бороться с климатическими изменениями, масштабируя атомные проекты.

Сообщалось, что уже создан работающий прототип, теперь компания стремится к новому важному этапу. Этот раунд финансирования поможет нанять инженеров, специализирующихся на проектировании морских решений, ядерных технологиях, а также проектировании ЦОД.

Atomarine — лишь одна из многих компаний в США и мире, намеренных перенести ИИ-вычисления в море. Например, в июле сообщалось, что собственные морские проекты развивают сингапурская Seatrium, шотландская Mocean Energy, работающая в сфере возобновляемой энергетики, представила проект морского дата-центра, работающего на солнечной и гидроэнергии.

Тем временем американским энергетическим компаниям приходится строить новые мощности даже с учётом того, что некоторые запланированные ЦОД могут так и не появиться. Но, в McKinsey & Company считают, что в ближайшей перспективе намного опаснее построить слишком мало, а не слишком много. Даже в случае замедления роста ИИ-вычислений построенная энергетическая инфраструктура будет востребована.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Было интересно? Скажите об этом Google , чтобы чаще получать ссылки на наши новости и обзоры

Источник: