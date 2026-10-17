Пришвартованные серверы: японский консорциум начал строить плавучие ЦОД

Японский консорциум намерен бороться с дефицитом дата-центров, разместив серверное оборудование на плавучих платформах у причалов в портах, чтобы удовлетворить на вычислительные мощности без необходимости конкурировать за дефицитную землю. В группу вошли судоходная и логистическая компания NYK Line, инженерная компания NTT Facilities, занимающаяся реализацией проектов в сфере возобновляемой энергетики Eurus Energy, а также финансовая структура MUFG Bank, сообщает The Register.

Консорциум рассматривал размещение плавучих ЦОД и подальше от берега — там можно было бы использовать и энергию из возобновляемых источников, в частности — оффшорных ветряных электростанций. Некоторые компании вроде американской Panthalassa уже изучают возможность использования энергии волн.

При этом участники нового консорциума признают, что размещение ЦОД в открытом море сопряжено с рядом трудностей. В частности, усложняется техническое обслуживание, затрудняется организация высокоскоростных каналов связи и создание систем автономного электроснабжения. Размещение у причалов позволяет использовать уже имеющуюся портовую инфраструктуру как минимум для обеспечения электропитания из расположенных поблизости источников.

NYK Line будет курировать проект, NTT Facilities займётся оценкой решений, строительством и эксплуатацией объектов. Eurus Energy — изучением возможности обеспечения ЦОД возобновляемой энергией, а MUFG Bank будет отвечать за вопросы финансирования. Ранее с властями Иокогамы (Yokohama) подписан меморандум о взаимопонимании, предусматривающий создание в порту специального демонстрационного объекта, использующего возобновляемую энергию. Испытания уже начались в марте 2026 года.

В марте 2025 года сообщалось, что проект будет использовать плавучую платформу 25 × 80 м, пришвартованную у пирса Osanbashi Pier в порту Иокогамы. На платформу будут установлены контейнерные ЦОД, аккумуляторные энергохранилища и солнечные элементы питания, которые и будут отвечать за энергоснабжение дата-центра. Также рассматривается использование морских ветрогенераторов.

У четвёрки японских компаний могут появиться конкуренты. Так, Mitsui и Hitachi готовятся размещать дата-центры на старых судах. На этот рынок намерена выйти и Samsung Heavy Industries совместно с американской Mousterian Corporation, свой первый объект в эксплуатацию она намерена ввести во II квартале 2028 года.

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