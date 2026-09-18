Rune Energy привлекла $40 млн на развитие своих модульных ЦОД на солнечной энергии

Действующая под брендом Rune Energy американская компания Liitto Technology сообщила о завершении раунда финансирования, возглавленного Spark Capital, в ходе которого удалось привлечь $40 млн, и представила свой первый продукт — RELIC (Renewable Energy Linked Intelligent Compute), представляющий собой вычислительный модуль для ИИ-нагрузок. Он разработан для установки на территории солнечных электростанций, сообщает Silicon Energy.

Одно из главных преимуществ RELIC — его низкая цена. Дело в том, что копания, желающая эксплуатировать ИИ ЦОД, должна подготовить не только серверы, но и сопутствующую инфраструктуру. RELIC позволяет сократить расходы на инфраструктуру на 85 %, утверждает Rune Energy. Каждый модуль RELIC получит до 1024 ИИ-ускорителя, охлаждающее оборудование и кастомные компоненты управления энергией. На установку системы уходит всего около часа, а выполнение ИИ-задач можно организовать за несколько недель.

Во-первых, размещение при солнечных электростанциях уменьшает потребность в использовании протяжённых линий электропередачи. На них приходится значительная часть расходов ИИ-компаний. Так, OpenAI намерена потратить $4,2 млрд на оборудование ЛЭП для своих ЦОД в Огайо. Для ЦОД Meta✴ в Луизиане построят ЛЭП за $1,2 млрд. Во-вторых, продукция Rune меньше нуждается в трансформаторах, поскольку солнечные электростанции генерируют постоянный ток.

Rune Energy заявляет, что её технология также имеет другие преимущества. Энергокомпании сокращают выработку электричества солнечными панелями, когда предложение электричества превышает спрос, оставляя часть мощностей неиспользованной. RELIC может использовать эту «лишнюю» энергию для ИИ-вычислений. Компания уже развернула RELIC на территории солнечной электростанции мощностью 200 МВт в Техасе. Полученные средства потратят на расширение присутствия на рынке. Также рассматривается использование энергии от ветргогенераторов.

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