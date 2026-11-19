Итальянский техностартап Sizable Energy разрабатывает морскую систему хранения возобновляемой энергии, которую можно будет использовать для обеспечения электричеством дата-центров, сообщает Datacenter Dynamics.

Фактически технология работает как большая аккумуляторная батарея для энергосистемы с использованием гидростатического давления и силы тяжести. Избыточную электроэнергию используют для перекачки соляного раствора, отличного по плотности от морской воды, в плавучий резервуар. Когда электричество необходимо, жидкость подаётся во второй резервуар, находящийся на морском дне. В результате приводятся в движение турбины, возвращающие электричество в сеть.

Sizable Energy говорит, что по принципу работы технология аналогична гидроаккумулирующим станциям, строившимся в Италии за последние сто лет. Ранее в этом году Sizable Energy запустила испытания в масштабе, близком к промышленному на базе Лаборатории естественной океанической инженерии (Natural Ocean Engineering Laboratory, NOEL) Университета Средиземноморья в Реджо-ди-Калабрия (Reggio Calabria) на юге Италии.

В ходе испытаний в NOEL установлены плавучие компоненты системы, собранные в прототип диаметром 50 м. Естественный волновой бассейн позволил провести испытания морских конструкций в необходимом масштабе и в приближенных к реальным эксплуатационным условиям.

Sizable Energy получила дополнительное финансирование для строительства интегрированной демонстрационной установки совместно с ЦОД в Неаполе, запуск которой ожидается в I полугодии 2027 года. Инженерные исследования (Pre-FEED) и исследования на стадии базового проектирования (FEED) проводятся для проектов в Калабрии (Calabria) и на Сицилии (Sicily).

По словам компании, она изучает возможность заключения прямых соглашений о поставках электроэнергии из возобновляемых источников с крупными потребителями, в т.ч. ЦОД — для обеспечения долгосрочных источников дохода. Также сообщается, что Sizable Energy сформировано международное портфолио потенциальных проектов общей ёмкостью более 10 ГВт·ч — в Средиземном море и на Ближнем Востоке. Кроме того, на продвинутой стадии переговоры по проектам в Карибском бассейне.

В октябре 2025 года стартап объявил о привлечении $8 млн для ускорения коммерческого внедрения океанских энергохранилищ для длительного хранения энергии. Этому предшествовали успешные испытания технологии в морском волновом бассейне Нидерландского института морских исследований (Maritime Research Institute Netherlands).

Sizable Energy утверждает, что модульная морская технология гидроаккумулирования экономически эффективнее и проще в масштабировании, чем большинство существующих наземных ГАЭС. В компании заявляют, что морская система даёт возможность накапливать энергию в гигаваттных масштабах, что делает энергосистему более стабильной и готовой к будущим вызовам.

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