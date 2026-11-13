AMD EPYC Venice 9006 и СЖО: Lenovo представила сервер ThinkSystem SC755 V5 Neptune

Компания Lenovo анонсировала серверный узел ThinkSystem SC755 V5 Neptune на аппаратной платформе AMD EPYC Venice 9006. Изделие, обеспечивающее высокую вычислительную плотность, ориентировано на НРС-задачи и ИИ-приложения нового поколения.

Конфигурация узла предусматривает использование двух процессоров в исполнении SP7 (до 256 ядер) с показателем TDP до 600 Вт. Предусмотрены 32 слота для модулей оперативной памяти TruDDR5 RDIMM-8000 или MRDIMM-12800 суммарным объёмом до 4 Тбайт. Могут быть установлены до шести NVMe SSD EDSFF E3.S 1T: при использовании устройств ёмкостью 30,72 Тбайт общая внутренняя вместимость достигает 184,32 Тбайт. Реализованы два сетевых порта 25GbE SFP28 на основе контроллера Broadcom 57504, а также один или два слота PCIe 6.0 x16 для низкопрофильных карт расширения.

Применена фирменная технология прямого жидкостного охлаждения тёплой водой Lenovo Neptune. По сравнению с традиционными системами воздушного охлаждения это решение, как утверждается, обеспечивает более высокую производительность при длительных нагрузках, исключительную энергоэффективность и низкий уровень шума, говорит компания. Используются медные водяные контуры и надёжные шланги. Встроенный коллектор с глухой заслонкой и бескапельными соединителями для вычислительных лотков гарантирует безопасную работу.

Серверные модули ThinkSystem SC755 V5 Neptune предназначены для установки в шасси ThinkSystem N1380 Neptune. Оно содержит восемь лотков, каждый из которых рассчитан на два узла. В стандартной 19″ серверной стойке могут быть размещены три таких шасси, что в сумме даст 48 двухпроцессорных узлов.

Кром того, Lenovo выпустила сервер ThinkSystem SR755 V5 типоразмера 2U с воздушным охлаждением. Эта система поддерживает один процессор EPYC Venice 9006 (до 256 ядер) и 16 модулей TruDDR5 RDIMM-8000 или MRDIMM-12800. Во фронтальной части размещены посадочные места для 16 накопителей E3. S, а внутри могут быть установлены два SSD формата М.2. В зависимости от конфигурации доступны до шести слотов PCIe 6.0 x16/x8 и до двух слотов OCP 3.0 PCIe 5.0 x8. Допускается монтаж двух GPU-ускорителей одинарной или двойной ширины. Питание обеспечивают два блока с резервированием и сертификатом 80 Plus Titanium или Platinum.

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