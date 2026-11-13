AMD EPYC Venice 9006 и СЖО: Lenovo представила сервер ThinkSystem SC755 V5 Neptune

 
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Компания Lenovo анонсировала серверный узел ThinkSystem SC755 V5 Neptune на аппаратной платформе AMD EPYC Venice 9006. Изделие, обеспечивающее высокую вычислительную плотность, ориентировано на НРС-задачи и ИИ-приложения нового поколения.

Конфигурация узла предусматривает использование двух процессоров в исполнении SP7 (до 256 ядер) с показателем TDP до 600 Вт. Предусмотрены 32 слота для модулей оперативной памяти TruDDR5 RDIMM-8000 или MRDIMM-12800 суммарным объёмом до 4 Тбайт. Могут быть установлены до шести NVMe SSD EDSFF E3.S 1T: при использовании устройств ёмкостью 30,72 Тбайт общая внутренняя вместимость достигает 184,32 Тбайт. Реализованы два сетевых порта 25GbE SFP28 на основе контроллера Broadcom 57504, а также один или два слота PCIe 6.0 x16 для низкопрофильных карт расширения.

Источник изображений: Lenovo

Источник изображений: Lenovo

Применена фирменная технология прямого жидкостного охлаждения тёплой водой Lenovo Neptune. По сравнению с традиционными системами воздушного охлаждения это решение, как утверждается, обеспечивает более высокую производительность при длительных нагрузках, исключительную энергоэффективность и низкий уровень шума, говорит компания. Используются медные водяные контуры и надёжные шланги. Встроенный коллектор с глухой заслонкой и бескапельными соединителями для вычислительных лотков гарантирует безопасную работу.

Серверные модули ThinkSystem SC755 V5 Neptune предназначены для установки в шасси ThinkSystem N1380 Neptune. Оно содержит восемь лотков, каждый из которых рассчитан на два узла. В стандартной 19″ серверной стойке могут быть размещены три таких шасси, что в сумме даст 48 двухпроцессорных узлов.

Кром того, Lenovo выпустила сервер ThinkSystem SR755 V5 типоразмера 2U с воздушным охлаждением. Эта система поддерживает один процессор EPYC Venice 9006 (до 256 ядер) и 16 модулей TruDDR5 RDIMM-8000 или MRDIMM-12800. Во фронтальной части размещены посадочные места для 16 накопителей E3. S, а внутри могут быть установлены два SSD формата М.2. В зависимости от конфигурации доступны до шести слотов PCIe 6.0 x16/x8 и до двух слотов OCP 3.0 PCIe 5.0 x8. Допускается монтаж двух GPU-ускорителей одинарной или двойной ширины. Питание обеспечивают два блока с резервированием и сертификатом 80 Plus Titanium или Platinum.

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