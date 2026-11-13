OpenAI обвинили в «гражданском рэкете» в связи с ЦОД Project Camellia стоимостью $30 млрд

Компанию OpenAI и группу чиновников округа Эффингем (Effingham) штата Джорджия обвинили в «рэкете» в связи с планируемым в штате проектом ЦОД. Речь идёт о Project Camellia стоимостью $30 млрд, сообщает Datacenter Dynamics. Project Camellia планируется реализовать на площади около 583 га на территории технопарка Savannah Gateway Industrial Hub близ города Ринкон (Rincon). Новый кампус будет включать четыре здания ЦОД общей площадью застройки 408 775 м2.

Группа жителей подала иск против OpenAI, двух аффилированных с ней компаний и чиновников округа. Утверждается, что ответчики скрывали от жителей данные о проекте. Это уже третий иск, связанный с Project Camelia с момента анонса строительства 3,2-ГВт кампуса в июле. Строительные работы могут начаться в 2028 году, если власти окончательно одобрят проект. Решение должны были принять на заседании совета уполномоченных округа Эффингем 4 ноября, но теперь рассмотрение этого вопроса перенесено на 19 ноября.

Среди прочего компания и чиновники обвиняются в сговоре (civil conspiracy) для продвижения проекта ЦОД с помощью закулисных дискуссий и решений, в нарушении процедур зонирования земли, а также т.н. «гражданском рэкете» (civil racketeering), предполагающем ложные заявления, лжесвидетельство и подделку документов. Пока данные о том, какие именно материалы послужили основой для обвинения в рэкете, не приводятся. Американское понятие рэкета включает не только систематические вымогательства, но и более широкую незаконную активность.

В поданном юридической компанией Savage Turner Pinkney Savage Sprouse & Gilluly от имени трёх жителей округа, утверждается, что вблизи от площадки ЦОД предложения о покупке недвижимости стали поступать на менее выгодных условиях, либо отозваны вовсе. По словам истцов, реализация проекта негативно повлияла на стоимость окружающей недвижимости — они требуют возмещения причинённого ущерба в гражданско-правовом порядке.

Ещё два иска, связанные с проектом, поданы ранее в 2026 году. Один касался вопросов зонирования, ещё один — роли Управления промышленного развития округа в продвижении проекта. Ни одно из дел пока не достигло стадии судебного разбирательства. На днях сообщалось, что OpenAI взяла на себя новые обязательства, направленные на граждан, живущих около её ЦОД. Хотя они напрямую не касаются недвижимости сторонних владельцев, большая прозрачность могла бы обеспечить местным жителям возможность мотивированно реагировать на связанные с появлением таких объектов вызовы.

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