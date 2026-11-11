Microsoft призывает Трампа отказаться от запрета на китайские трансиверы, без которых не смысла строить ИИ ЦОД

Компания Microsoft добивается, чтобы президент США отказался от планов запретить импорт ключевых компонентов китайского производства для ИИ ЦОД в США, сообщает Reuters. В августе сообщалось, что правительство намерено запретить ввоз в Соединённые Штаты новых моделей китайских оптических трансиверов для высокоскоростной передачи данных в пределах ЦОД. Власти опасаются, что они будут использоваться Пекином для кражи данных, установки вредоносного ПО или нарушения работы американских дата-центров.

По данным Cleanview, Microsoft строит в США 35 дата-центров, ещё 134 ЦОД находятся в стадии планирования. Отраслевое объединение убеждает власти не вводить запрет, утверждая, что такие меры могут нанести непоправимый ущерб превосходству США над Китаем в гонке ИИ, поскольку запрет замедлит строительство новых дата-центров. По словам источников Reuters, Microsoft вошла в число организаций, участвовавших во встрече с сотрудниками Управления по научно-технической политике Белого дома (White House Office of Science and Technology Policy) и Совета по национальной безопасности (National Security Council).

По словам лоббистов, подобные меры могут полностью остановить развёртывание новых ЦОД. Многие облачные компании уже приобрели чипы, необходимые для расширения своей ИИ-инфраструктуры, но без оптических трансиверов они буквально будут лежать без дела. При этом некоторым ЦОД нужны миллионы таких трансиверов для соединения серверов, маршрутизаторов и коммутаторов.

Сейчас над разработкой запрета работает Федеральная комиссия по связи США (FCC). Попытки Microsoft и других компаний, пытающихся сохранить китайскую продукцию на рынке, свидетельствуют о том, насколько серьёзно обеспокоена отрасль, пытающаяся удовлетворить стремительно растущий спрос на облачные и ИИ-сервисы.

По данным Counterpoint Research, на Китай приходится ⅔ мирового рынка оптических трансиверов. Китайские компании вроде Eoptolink и Zhongji Innolight (добавлена Пентагоном в список бизнесов, поддерживаемых китайскими военными), доминируют в сфере мировых поставок такой продукции, и американские гиперскейлеры входят в число покупателей. Американские Coherent и Lumentum выпускают решения, конкурирующие с китайскими продуктами, но полностью заменить вендоров из КНР не способны.

В октябре аналитики Morgan Stanley заявили в аналитической записке, что администрация США рассматривает запрет на импорт трансиверов пропускной способностью 3,2 Тбит/с, при этом массовое производство такой продукции не начнёт расти раньше 2028 года, а широкое внедрение начнётся лишь в 2029 году. Установление подобного порога позволил бы избежать обострения отношений политиков как с американскими компаниями, так и с Пекином, в то же время дав производителям оптического оборудования в США время на расширение производства.

FCC не комментировала этот вопрос публично, но источники сообщили, что рассматривается именно порог в 3,2 Тбит/с. Впрочем, американские законотворцы, возможно, не будут ждать решения FCC. В сентябре двухпартийная группа конгрессменов представила в США законопроект, предполагающий запрет для государственных ведомств на оснащение критически важных государственных систем оптическими трансиверами производства КНР.

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