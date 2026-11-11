Microsoft призывает Трампа отказаться от запрета на китайские трансиверы, без которых не смысла строить ИИ ЦОД

 
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Компания Microsoft добивается, чтобы президент США отказался от планов запретить импорт ключевых компонентов китайского производства для ИИ ЦОД в США, сообщает Reuters. В августе сообщалось, что правительство намерено запретить ввоз в Соединённые Штаты новых моделей китайских оптических трансиверов для высокоскоростной передачи данных в пределах ЦОД. Власти опасаются, что они будут использоваться Пекином для кражи данных, установки вредоносного ПО или нарушения работы американских дата-центров.

По данным Cleanview, Microsoft строит в США 35 дата-центров, ещё 134 ЦОД находятся в стадии планирования. Отраслевое объединение убеждает власти не вводить запрет, утверждая, что такие меры могут нанести непоправимый ущерб превосходству США над Китаем в гонке ИИ, поскольку запрет замедлит строительство новых дата-центров. По словам источников Reuters, Microsoft вошла в число организаций, участвовавших во встрече с сотрудниками Управления по научно-технической политике Белого дома (White House Office of Science and Technology Policy) и Совета по национальной безопасности (National Security Council).

По словам лоббистов, подобные меры могут полностью остановить развёртывание новых ЦОД. Многие облачные компании уже приобрели чипы, необходимые для расширения своей ИИ-инфраструктуры, но без оптических трансиверов они буквально будут лежать без дела. При этом некоторым ЦОД нужны миллионы таких трансиверов для соединения серверов, маршрутизаторов и коммутаторов.

Источник изображения: Jose Vazquez/unsplash.com

Источник изображения: Jose Vazquez/unsplash.com

Сейчас над разработкой запрета работает Федеральная комиссия по связи США (FCC). Попытки Microsoft и других компаний, пытающихся сохранить китайскую продукцию на рынке, свидетельствуют о том, насколько серьёзно обеспокоена отрасль, пытающаяся удовлетворить стремительно растущий спрос на облачные и ИИ-сервисы.

По данным Counterpoint Research, на Китай приходится ⅔ мирового рынка оптических трансиверов. Китайские компании вроде Eoptolink и Zhongji Innolight (добавлена Пентагоном в список бизнесов, поддерживаемых китайскими военными), доминируют в сфере мировых поставок такой продукции, и американские гиперскейлеры входят в число покупателей. Американские Coherent и Lumentum выпускают решения, конкурирующие с китайскими продуктами, но полностью заменить вендоров из КНР не способны.

В октябре аналитики Morgan Stanley заявили в аналитической записке, что администрация США рассматривает запрет на импорт трансиверов пропускной способностью 3,2 Тбит/с, при этом массовое производство такой продукции не начнёт расти раньше 2028 года, а широкое внедрение начнётся лишь в 2029 году. Установление подобного порога позволил бы избежать обострения отношений политиков как с американскими компаниями, так и с Пекином, в то же время дав производителям оптического оборудования в США время на расширение производства.

FCC не комментировала этот вопрос публично, но источники сообщили, что рассматривается именно порог в 3,2 Тбит/с. Впрочем, американские законотворцы, возможно, не будут ждать решения FCC. В сентябре двухпартийная группа конгрессменов представила в США законопроект, предполагающий запрет для государственных ведомств на оснащение критически важных государственных систем оптическими трансиверами производства КНР.

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