Caterpillar нарастит производство поршневых двигателей и турбин в ответ на спрос со стороны ЦОД

Caterpillar намерена расширить производство крупных поршневых двигателей и турбин, чтобы удовлетворить спрос со стороны ЦОД — он растёт стремительными темпами, передаёт Data Centre Dynamics.

О планах нарастить объёмы выпуска производитель тяжёлой техники сообщил в ходе финансового отчёта за III квартал. Компания продемонстрировала одни из лучших показателей для III квартала за всю историю, что во многом обусловлено высоким спросом со стороны ЦОД, отметил её гендиректор Джозеф Крид (Joseph Creed).

Общий объём невыполненных заказов достиг $78 млрд, и это почти вдвое больше, чем годом ранее. Прибыль составила $3,3 млрд (+43 % г/г), выручка — $20,7 млрд (+17 %). Подразделение энергетического оборудования показало рост продаж на 18 % до $8,8 млрд. Основная часть этого роста пришлась на сегмент генерации энергии (+30 %), что в значительной степени связано с потребностями операторов ЦОД. По итогам года компания ожидает роста показателей по направлению поршневых двигателей Cat и турбин Solar. Компания ожидает, что высокий спрос со стороны ЦОД сохранится; она продолжает вести долгосрочное планирование совместно со своими партнёрами — операторами дата-центров.

Caterpillar уже заключила ряд соглашений, ориентированных на сегмент ЦОД с расчётом на 2026 год. В частности, налажено сотрудничество со специализирующейся на локальных энергосистемах OnePWR, а также Vero3, которая занимается улавливанием и хранением углеродных выбросов. В рамках сотрудничества планируется реализация масштабных проектов по генерации энергии, хранению углерода для ЦОД и других объектов критической инфраструктуры.

Производитель тяжёлой техники оказался одним из бенефициаров бума ИИ. Поршневые двигатели Cat и турбины дочерней Solar оказались востребованы в сегменте ЦОД: компания участвует в проекте Stargate, сотрудничает с ИИ-подразделением SpaceX, а недавно стало известно, что Anthropic закупила у неё газогенераторы общей мощностью 1,7 ГВт на сумму $3,4 млрд.

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