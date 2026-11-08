«Лаборатория Числитель» выпустила платформу «Штурвал ML/AI» для ML- и AI-нагрузок в Kubernetes

«Лаборатория Числитель» представила редакцию контейнерной платформы «Штурвал» для ML- и AI-нагрузок — «Штурвал ML/AI», которая запускает задачи на CPU и GPU в одном кластере, включая LLM, например, Qwen и DeepSeek, и, по словам разработчика, позволяет сократить затраты на GPU и эксплуатацию до 80 %. Драйверы, GPU-оператор, Kubeflow, MLflow и средства безопасности обновляются вместе с кластером.

Платформа позволяет сократить простой ускорителей с помощью готовой интеграции инструментов MLOps с корпоративной Kubernetes-платформой, говорит разработчик. Собрав общий пул вычислительных ресурсов, платформа делит совместимые ускорители на независимые вычислительные экземпляры с помощью технологии NVIDIA Multi-Instance GPU (MIG), квотирует ресурсы между командами и отслеживает загрузку ускорителей.

«Штурвал ML/AI» также предоставляет:

Kubeflow и MLflow из коробки. Доступны Notebooks (разработка), Pipelines (воспроизводимые пайплайны), Training Operator (распределённое обучение) и Katib (подбор гиперпараметров). MLflow ведет учёт экспериментов и управляет версиями моделей, а датасеты и артефакты хранятся в S3.

Инференс на одном кластере с обучением. Модели публикуются через открытую платформу KServe; классические модели работают в готовых средах (sklearn, XGBoost, TorchServe, Triton). Манифесты доставляются через Argo CD.

LLM и ИИ-агенты. Открытые языковые модели вроде Llama, Qwen и DeepSeek запускаются в том же кластере и обслуживаются через открытую библиотеку vLLM, публикуются через платформу KServe. Помимо LLM платформа поддерживает ИИ-агентов (GigaChat Enterprise, Just AI Agent Platform, LangGraph и n8n) и готовые решения: SimpleOne GenAI, Sherpa AI, Directum и Docsvision.

Ядро, среда containerd, Kubernetes и ML-стек обновляются вместе. ML-кластеры, песочницы и продуктивные среды создаются и отслеживаются из одного кластера управления. Доступ организован с помощью технологии SSO (протоколы LDAP/OIDC) и единого управления доступом на основе ролей (RBAC): права на Kubeflow выдаются в интерфейсе платформы вместе с доступом к кластеру; пользователи входят под корпоративной учётной записью.

Образы сканирует универсальный сканер безопасности Trivy, в том числе по базе уязвимостей ФСТЭК; движок Kyverno применяет политики для подов ML-нагрузок. События аудита уходят в SIEM-систему и Elasticsearch с использованием протокола syslog. Платформа работает в закрытом контуре: установка и обновления выполняются из зеркала образов.

«Штурвал ML/AI» поддерживает гибридные сценарии развёртывания. Заказчик может использовать виртуальные машины (zVirt, vSphere, OpenStack или Yandex Cloud) для обычных вычислительных нагрузок, а физические серверы с GPU — для обучения и запуска ИИ-моделей. Каждая группа узлов настраивается автоматически под свой тип и масштабируется по нагрузке, для управления кластерами используется единый интерфейс. Поддерживаются платформы Astra Linux, РЕД ОС, Rosa, Alt Linux, Ubuntu, Debian; стек рассчитан на ускорители NVIDIA A100, H100 и L40S.

Целевая аудитория «Штурвал ML/AI» включает DevOps-инженеров и платформенные команды, ML-инженеров, специалистов по ИБ и организации с требованиями регуляторов. Платформа работает в закрытом контуре, с единой моделью прав, сканированием образов по базе ФСТЭК и передачей событий аудита во внешние системы.

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