Рынок серверов для HPC и научных ИИ-задач вырос почти на 20 % — впервые за четверть века в лидеры выбилась Dell

Объём рынка локальных серверов для HPC и научных ИИ-задач продемонстрировал годовой рост, близкий к 20 %, сообщает HPCwire со ссылкой на Hyperion Research. Первое место по доле рынка заняла Dell — по итогам I полугодия её выручка от продажи этого оборудования достигла $4,2 млрд. До этого момента лидерство в данном сегменте на протяжении более 25 лет удерживала HPE.

Выручка в сегменте инфраструктуры HPC и научных ИИ-задач подвержена циклическим колебаниям. В 2025 году HPE получила в данном сегменте значительный доход, поставив несколько суперкомпьютеров экзафлопсного класса, но рассчитывать на подобные закупки ежегодно было бы нереалистично. Dell сумела добиться роста за счёт нескольких крупных контрактов и стремительного расширения клиентской базы: многие организации закупают ИИ-серверы среднего класса, чтобы интегрировать функции ИИ в традиционные научные и инженерные рабочие процессы.

По итогам I половины 2026 года выручка на рынке локальных серверов HPC и научных ИИ-задач составила $16,5 млрд, что соответствует росту на 19,9 % — годом ранее данный показатель составлял $13,8 млрд. Примечательно, что в количественном выражении продажи за тот же период показали рост всего на 4,4 %. Это свидетельствует о резком увеличении стоимости систем, потому что выросла доля GPU-систем, а оперативная память подорожала.

Проведённый Hyperion Research анализ рынка базируется на результатах многочисленных опросов, проведённых среди поставщиков и покупателей оборудования. Новые показатели рынка указывают на значительные изменения его динамики. Его связывают с внедрением технологий ИИ и закупками систем с мощными GPU. HPC-системы выступают фундаментом для многих приложений в сфере ИИ и смежных областей.

По итогам всего 2025 года глобальные расходы в области ИИ и НРС превысили $70 млрд, подсчитали ранее в Hyperion Research. На 2024 год аналитики компании прогнозировали рынку локальных HPC-серверов объём в $25,4 млрд.

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