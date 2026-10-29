Samsung отчиталась о рекордной операционной прибыли в III квартале на фоне огромного спроса на память для ИИ

В ходе отчёта за III квартал 2026 года компания Samsung объявила о том, что установила новый мировой рекорд квартальной операционной прибыли в технологической индустрии. Прибыль составила ₩107,44 трлн ($80,5 млрд) на фоне стремительного роста спроса на чипы памяти для ИИ-решений, сообщает Silicon Angle.

Также компания сообщила о выручке в объёме ₩195,25 трлн, что на 127 % больше, чем годом ранее. Кроме того, совет директоров одобрил выплату акционерам дивидендов на общую сумму ₩30 трлн. Тем временем операционная прибыль в годовом выражении выросла более чем на 780 %, а чистая прибыль увеличилась более чем на 515 % — до ₩75,15 трлн.

Фактически подтвердился прогноз Samsung, обнародованный в начале октября. Теперь компания стала первым южнокорейским бизнесом в любой отрасли, чья операционная прибыль превысила отметку в ₩100 трлн.

На руку Samsung играет беспрецедентный спрос на чипы памяти, связанный с колоссальными инвестициями гиперскейлеров в ИИ-инфраструктуру. Этот спрос уже привёл к глобальному дефициту чипов памяти и стремительному росту цен. Основная доля выручки и прибыли Samsung пришлась на подразделение Device Solutions, включающее полупроводниковый бизнес компании. Samsung входит в тройку крупнейших поставщиков памяти в мире. На полупроводниковое подразделение пришлось ₩147,1 трлн выручки и ₩106,5 трлн операционной прибыли. Это львиная доля всей операционной прибыли компании.

Результаты опубликованы всего через день после того, как конкурент SK Hynix отчитался о собственных, весьма благоприятных финансовых показателях и сообщил о вероятном сохранении дефицита памяти до 2030 года. Samsung подтвердила прогнозы о том, что дефицит памяти в 2027 финансовом году только усилится, поэтому ослабления интереса к чипам памяти со стороны производителей ИИ-чипов ждать не приходится.

Бизнес Samsung, связанный с производством чипов памяти, способен стать ещё более прибыльным. Не так давно компания объявила о партнёрстве с французской Mistral AI. В рамках сотрудничества южнокорейский гигант намерен интегрировать ИИ в процессы разработки и выпуска полупроводников, чтобы оптимизировать эти процессы.

Для сравнения, подразделение Samsung, занимающееся производством дисплеев, отчиталось о выручке в размере ₩8 трлн и операционной прибыли в размере ₩1,1 трлн, а подразделение MX and Networks, в числе прочего отвечающее за выпуск смартфонов, зафиксировало операционный убыток в размере ₩0,6 трлн при выручке в ₩37,7 трлн.

При этом рост стоимости чипов памяти увеличил затраты на выпуск смартфонов и способствовал их подорожанию. Это отразилось и на продажах гаджетов. Впрочем, компания рассчитывает улучшить показатели в IV квартале, поскольку в праздничный сезон продажи смартфонов традиционно находятся на пике.

Samsung обещала выплатить акционерам квартальные дивиденды на общую сумму ₩30 трлн, что составляет около ₩4601 на акцию.

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