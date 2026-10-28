SK Hynix: дефицит памяти сохранится до 2030 года, а HBM4 станет мейнстримом в ближайшее время

Южнокорейский производитель памяти — компания SK Hynix прогнозирует сохранение дефицита памяти на мировом рынке как минимум до 2030 года. По мнению компании, это обеспечит рост уже исключительно высоких доходов и прибыли, сообщает The Register.

Одновременно с публикацией квартальной отчётности компания подчеркнула, что на рынке сформировался «благоприятный цикл»: повышение производительности благодаря ИИ, появление новых источников дохода в сферах разработки ПО, поиска информации и обслуживания клиентов стимулируют рост инвестиций в инфраструктуру.

По данным SK Hynix, в результате на рынок ИИ-инфраструктуры выходит всё больше покупателей. В ближайшие годы ожидается ещё больший рост спроса на память со стороны сегментов автономного транспорта и робототехники.

Сама компания активно строит заводы по выпуску памяти, но руководство констатировало, что наращивать производство достаточно быстро, чтобы удовлетворить спрос, не удаётся.

В компании утверждают, что предложение не успевает за ростом рынка. С учётом технической сложности передовых техпроцессов и длительных сроков строительства новых производств ожидается, что дефицит сохранится до 2030 года.

При этом SK Hynix уже заключила 14 долгосрочных соглашений с 14 крупными компаниями, которые вместе купят больше памяти, чем производитель выпустит в 2027 и 2028 годах. При этом некоторые из них намерены расширить соглашения.

Впрочем, соглашения с SK Hynix включают механизм, учитывающий рыночные условия в пределах согласованного с клиентами ценового диапазона. Это обеспечивает стабильную прибыль и в то же время позволяет гибко реагировать на изменения рынка.

Благодаря заключённым соглашениям компания зарегистрировала рекордную квартальную выручку в размере ₩104,6 трлн ($78,1 млрд), что на 328 % выше показателя за аналогичный период прошлого года и на 32 % выше показателя предшествовавшего квартала. Операционная прибыль выросла на 486 % год к году.

Инвесторам сообщили, что производство будет расширяться, а больше внимания будет уделяться высокорентабельной продукции. Впрочем, компания констатирует, что поставки памяти для ПК и мобильных устройств на этом фоне, вероятно, сократятся.

Также компания сообщила, что намерена наращивать производство памяти HBM4, уже в IV квартале по объёмам поставок этот тип обойдёт HBM3E, как в количественном, так и в денежном выражении и станет массовым продуктом.

Предусмотрен рост доли продукции, выпускаемой в по техпроцессу шестого поколения (10-нм), предполагается расширение продаж памяти DDR5 и LPDDR5 SOCAMM для ИИ-серверов.

Кроме того, планируется превращение NAND-памяти на основе технологий HBF и оптимизации систем в ключевое решение, повышающего пропускную способность и экономическую эффективность ИИ-сервисов.

Инвесторы приняли заявления компании весьма положительно, а некоторые, похоже, расценили выкладки компании, как косвенное свидетельство того, что бум ИИ в ближайшее время не пойдёт на спад.

Летом сообщалось, что SK Group и NVIDIA объявили о совместных инициативах в Южной Корее на $500 млрд.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Было интересно? Скажите об этом Google , чтобы чаще получать ссылки на наши новости и обзоры

Источник: