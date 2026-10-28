Supermicro представила сервер ARC MGX 2U с двумя чипами NVIDIA Vera

Компания Supermicro анонсировала сервер ARS-222GL-NR класса ARC MGX, созданный на базе модульной эталонной архитектуры NVIDIA MGX в рамках концепции NVIDIA Aerial RAN Computer (ARC). Устройство ориентировано на телекоммуникационных операторов.

Новинка рассчитана на два процессора NVIDIA Vera, каждый из которых содержит 88 ядер Olympus (Arm v9.2) с возможностью одновременной обработки до 176 потоков инструкций. Поддерживаются 16 модулей оперативной памяти SOCAMM2 LPDDR5X суммарным объёмом до 3 Тбайт.

Система может быть оборудована двумя ускорителями NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition или NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition. Доступны три слота PCIe 6.0 x16 для карт FHFL двойной ширины, разъём CXL 2.0 x16, восемь отсеков для накопителей E1.S NVMe, а также два коннектора М.2 для SSD (NVMe/SATA). Сервер располагает выделенным сетевым портом управления 1GbE (RJ45), интерфейсом mini-DP и портом USB Type-A. Могут быть установлены три адаптера NVIDIA ConnectX-8 и DPU BlueField-3.

Модель ARS-222GL-NR выполнена в форм-факторе 2U с габаритами 900 × 438,4 × 87 мм. Реализована система воздушного охлаждения с пятью вентиляторами диаметром 80 мм. Диапазон рабочих температур — от +10 до +35 °C. Питание обеспечивают четыре блока мощностью 3200 Вт с резервированием (3 + 1) и сертификатом 80 Plus Titanium.

Кроме того, Supermicro представила аналогичный сервер ARC MGX 2U на аппаратной платформе Intel: модель SYS-222C-TN поддерживает два процессора Xeon 6700P и 6500P поколения Granite Rapids или два чипа Xeon 6700E семейства Sierra Forest в исполнении Socket E2 (LGA 4710) с показателем TDP до 350 Вт. Доступны 32 слота для модулей DDR5-8000, до 24 фронтальных отсеков для SFF-накопителей NVMe/SAS/SATA, до восьми разъёмов PCIe 5.0 x16 и пр. Применены два блока питания мощностью до 3200 Вт с сертификатом 80 Plus Titanium.

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