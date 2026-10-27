K2 Cloud запустил аттестованный контур для подключения к государственным информационным системам

Облачный провайдер K2 Cloud (входит в экосистему брендов системного интегратора «К2Тех») представил готовое решение для бизнеса, взаимодействующего с государственными информационными системами (ГИС). Новый сервис позволяет размещать адаптер подключения в уже аттестованной инфраструктуре, полностью снимая с компаний задачу самостоятельного построения защищённого контура.

Ранее для легального подключения к ГИС организации были обязаны создавать собственную защищённую среду, что требовало значительных капитальных затрат. Решение от K2 Cloud размещается в инфраструктуре, которая уже соответствует требованиям приказа ФСТЭК №117. Это позволяет сократить путь от подачи заявки до получения аттестата до двух месяцев. Экономическая выгода для бизнеса составляет до 60 %: совокупная стоимость владения (TCO) на горизонте двух лет оказывается существенно ниже по сравнению с развёртыванием собственного контура.

Продукт ориентирован на три сценария использования: первичное подключение к государственным системам; доработку и модернизацию уже имеющегося контура; обязательную переаттестацию по новым требованиям приказа №117. В рамках нового контура доступно подключение к ключевым государственным платформам, включая СМЭВ, ЕСИА, РНИС, АИС «Таксомотор», ЕГИСЗ и систему «Электронная путёвка». Сервис актуален для финансовых организаций, логистики, медицины, туризма, курьерских служб и других отраслей, обязанных по закону обмениваться данными с государством.

Сервис закрывает полный цикл работ: от определения требований и установки средств защиты до помощи с аттестацией, непосредственного подключения к ГИС и последующей технической поддержки.

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