Объём российского рынка IaaS к 2030 году более чем удвоится и достигнет 241 млрд рублей

В 2025 году объём рынка публичных инфраструктурных облачных сервисов (IaaS) в России составил 96 млрд рублей. К 2030 году при среднегодовом темпе роста около 20 % он более чем удвоится и достигнет 241 млрд рублей. Такой прогноз содержится в исследовании, проведённом аналитической компанией Apple Hills Digital.

В настоящий момент ключевыми игроками в упомянутом сегменте IT-отрасли являются Cloud.ru, K2 Cloud, MWS, РТК ЦОД / «Турбо облако», Selectel, T1 Cloud, VK Cloud, Yandex Cloud. Рост IaaS-рынка поддерживают цифровизация отраслей, потребность в гибком доступе к вычислительным ресурсам без капитальных вложений и импортозамещение. Среди сдерживающих факторов — высокая совокупная стоимость владения и низкая зрелость Developer Experience (удобство и скорость работы инженерных команд с облачной платформой — от развёртывания «из коробки» до готовых инструментов интеграции).

Согласно представленным аналитиками Apple Hills Digital сведениям, надёжность облачных платформ остаётся приоритетом №1 у российского бизнеса. 72 % заказчиков называют стабильность cloud-инфраструктуры главным критерием выбора провайдера. Безопасность и соответствие стандартам ставят на второе место 54 % респондентов. 52 % компаний используют гибридную инфраструктуру, свыше 80 % отмечают влияние искусственного интеллекта на потребление ресурсов, а 24 % фиксируют резкий рост использования GPU-инстансов. Среди тех, кто планирует увеличить бюджет на IaaS, 42 % закладывают в него именно AI/ML-нагрузки.

«По мере повышения зрелости рынка конкуренция между лидерами принимает более многоплановую форму. Исследование показало, что цена уже не является главным фактором выбора провайдера: организации переносят в облако все более серьёзные нагрузки и чувствительные данные и применяют широкий набор критериев выбора, отдавая приоритет надёжности, безопасности и удобства интеграции облачного сегмента в свой IT-ландшафт», — говорится в исследовании Apple Hills Digital.

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