Crusoe построит 106-МВт ЦОД в Парагвае совместно с Araico с питанием от ГЭС

Неооблачный оператор ЦОД Crusoe начинает экспансию в Латинской Америке с реализации проекта в Парагвае. Компания будет действовать совместно с местным строителем энергетических мощностей и инфраструктуры — Araico, сообщает Datacenter Dynamics.

Площадка будет построена для размещения инфраструктуры Crusoe Cloud. По данным Crusoe, проект станет одним из крупнейших в мире ЦОД, на 100 % обеспеченных возобновляемой энергией ГЭС. Это поможет реализовать стратегию Crusoe по строительству ИИ ЦОД там, где электроэнергия имеется в достаточном объёме.

Первая очередь ЦОД Crusoe, примыкающего к подстанции Itaipú, должна заработать в середине 2027 года. В перспективе IT-мощность объекта планируется увеличить до 106 МВт, а в долгосрочной перспективе — примерно до 208 МВт.

По словам представителя Crusoe, уникальные история и география Парагвая обеспечили стране один из крупнейших в мире источников возобновляемой энергии — гидроэлектростанцию Itaipú Hydroelectric Dam.

Работы по реализации проекта уже велись, но объявили о нём только в текущем месяце. Araico намерена построить кампус Iguazu AI City мощностью 1,3 ГВт для обслуживания гиперскейлеров, ИИ-лабораторий и корпоративных клиентов. Строительные работы уже ведутся.

В числе партнёров и инвесторов — Founders Fund, IDB Invest, а также Корпорация США по финансированию международного развития (US International Development Finance Corporation). Утверждается, что проект стоимостью $12 млрд станет крупнейшей частной инвестицией в истории Парагвая.

Рынок Парагвая пока относительно невелик. Криптомайнер Hive располагает объектом в районе города Игуасу (Yguazú), а также предоставляет в стране облачный сервис Buzz на основе объекта в районе Асунсьона (Asunción).

Компания Keel, занимающаяся криптомайнингом и ранее известная как Bitfarms, продала свою площадку в Пасо-Пе (Paso Pe) криптовалютному инфраструктурному фонду Sympatheia Power Fund (SPF), управляемому Hawksburn Capital. Собственные объекты в стране также есть у Tigo, IPXON и Penguin.

Основанная в 2018 году компания Crusoe изначально размещала криптомайнинговые объекты вдоль нефтегазопроводов, используя попутный природный газ для энергоснабжения майнинговых ферм. В противном случае этот газ пришлось бы просто сжигать.

В 2023 году она запустила облачный ИИ-сервис и с тех пор сместила фокус с криптовалютных проектов, продав направление NYDIG. Облачный бизнес Crusoe работает на арендованных мощностях, но компания также строит и постоянные ЦОД в интересах бизнес-клиентов, включая кампус ЦОД в Техасе для проекта Stargate, строящегося при участии Oracle для OpenAI.

В Исландии Crusoe Cloud имеет партнёрское соглашение с atNorth, в Норвегии — с Polar DC, а с Equinix и Digital Realty и Lancium — в США.

В настоящее время компания управляет семью облачными регионами, включая два в Исландии и один в Норвегии. В США у неё есть регионы в Хьюстоне (Техас), Огайо, Вирджинии и Неваде.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Было интересно? Скажите об этом Google , чтобы чаще получать ссылки на наши новости и обзоры

Источник: