Crusoe подписала соглашение с Thinking Machines Lab на $65 млн о предоставлении услуг инференса

Crusoe объявила о заключении ежегодного соглашения на сумму $65 млн с ИИ-стартапом Thinking Machines Lab основанным в феврале 2025 года Мирой Мурати (Mira Murati), занимавшей ранее пост технического директора OpenAI.

В рамках соглашения Thinking Machines Lab получит доступ к платформе Crusoe Cloud для проведения инференса ИИ-моделей. С помощью сервиса Crusoe Managed Inference она будет обрабатывать ряд производственных нагрузок, включая свои модели Inkling, а также GLM 5.2 и 5.3, на специализированных системах. Также на этой платформе будут работать её собственные дообученные (fine-tuned) версии моделей.

Рабочие задачи будут выполняться на выделенной инфраструктуре, состоящей из систем NVIDIA HGX B200 с интерконнектом NVIDIA Quantum-2 InfiniBand. Crusoe будет самостоятельно эксплуатировать и обслуживать этот кластер в рамках формата Tailored Deployment (индивидуальное развёртывание). Клиент предоставляет модель и определяет требования, а Crusoe берёт на себя остальные аспекты развёртывания.

Это означает предоставление выделенной, протестированной на производительность конечной точки с гарантированным уровнем обслуживания (SLA). Благодаря этому Thinking Machines Lab избавляется от необходимости самостоятельно управлять стеком для выполнения инференса. Компании также рассматривают возможность использования пакетного инференса (batch inference) для масштабной генерации синтетических данных.

«Crusoe Managed Inference позволил нам быстро перейти от оценки к промышленной эксплуатации и обеспечил соответствие стандартам, которые мы предъявляем к собственным системам. Это дало нам необходимые масштабы и экономическую эффективность для реинвестирования в исследования, лежащие в основе нашей деятельности», — сказал Майл Отт (Myle Ott), руководитель отдела инфраструктуры машинного обучения Thinking Machines Lab.

«У Thinking Machines Lab очень сильная инженерная команда, которая ожидает, что партнёры будут соответствовать их высоким стандартам по мере роста», — заявил Эрван Менар (Erwan Menard), старший вице-президент по управлению продуктами в Crusoe Cloud.

Как сообщается, благодаря этой сделке менее чем через год после запуска Crusoe Managed Inference законтрактованный объём годовой регулярной выручки (ARR) в сегменте управляемых услуг инференса компании превысил $100 млн.

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