Nvidia предложила превратить выведенные из эксплуатации немецкие АЭС в ЦОД

В Германии АЭС не функционируют по прямому назначению с апреля 2023 года, но на их месте можно будет строить ЦОД. Подобную идею одна из местных энергетических компаний пытается оценить с практической точки зрения при поддержке американской Nvidia.

Принято считать, что связь между атомными электростанциями и центрами обработки данных подразумевает исключительно электроснабжение вторых первыми, но Nvidia и немецкая энергетическая компания PreussenElektra GmbH готовы взглянуть на взаимодействие двух отраслей по-другому. Партнёры пытаются оценить возможность размещения ЦОД на территории выведенных из эксплуатации АЭС в Германии, где некоторое время назад был взят курс на отказ от атомной энергетики.

Собственно, в силу отсутствия возможности запитать ЦОД от источников атомной энергии идея сводится к использованию силовой инфраструктуры АЭС для питания новых ЦОД, которые расположатся на территории бывших электростанций. Более того, владеющие такими объектами энергетические компании могли бы получать дополнительный доход благодаря размещению ЦОД на их территории. Тем более, что вычислительным центрам также нужны водные ресурсы, доступ к которым имеют и бывшие АЭС. Переориентация выводимых из эксплуатации электростанций под размещение ЦОД позволит сэкономить на сопутствующей инженерной инфраструктуре.

Свои последние атомные реакторы Германия остановила в апреле 2023 года, следуя решению, принятому ещё при Анжеле Меркель (Angela Merkel) за 12 лет до этого на фоне ядерной катастрофы в японской Фукусиме. Демонтаж ядерных реакторов на примерно 30 АЭС на территории Германии до сих пор продолжается, но имеющаяся сетевая инфраструктура может найти новое применение в случае строительства на освободившейся территории востребованных в эпоху бума ИИ центров обработки данных. PreussenElektra располагает восемью АЭС в Германии, она занимается демонтажом соответствующего оборудования. До перестройки объектов под ЦОД дело пока не дошло, и при участии Nvidia она пока просто хочет рассмотреть целесообразность подобных проектов. Не факт, что дело вообще дойдёт до практической реализации.

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