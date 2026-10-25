Владимир Путин поручил правительству увеличить производство систем иммерсионного охлаждения для ЦОД

Владимир Путин дал поручение правительству России рассмотреть возможность расширения производства систем иммерсионного охлаждения для отечественных центров обработки данных (ЦОД).

Это поручение вошло в перечень задач, которые были утверждены главой государства по итогам выставки технологических компаний – участников конкурса растущих российских брендов «Знай наших» и пленарного заседания форума «Сильные идеи для нового времени», состоявшихся 28 августа 2026 года.

Правительству предлагается рассмотреть вопросы об оказании поддержки в реализации проектов, в том числе в части, касающейся «организации при участии ПАО “Сбербанк России”, общества с ограниченной ответственностью “Яндекс”, иных заинтересованных организаций масштабирования производства систем иммерсионного охлаждения для российских центров обработки данных». Доклад по этому вопросу необходимо подготовить до 1 декабря 2026 года.

Технология иммерсионного охлаждения, обеспечивающая отвод тепла от серверов и электронных компоненты благодаря их полному погружению в специальную диэлектрическую жидкость с высокой теплопроводностью и устойчивостью к электрическим зарядам, отличается целым рядом преимуществ, особенно для высоконагружённых систем. В их числе более высокая по сравнению с воздушным охлаждением энергоэффективность, возможность более плотного размещения оборудования и продление сроков его службы.

Также обеспечивается эффективная защита оборудования от загрязнений и меньше потребность в техническом обслуживании по сравнению с системами воздушного охлаждения.

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