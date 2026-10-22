TrendForce: поставки серверных CPU в 2026 году вырастут на треть

Аналитики TrendForce подготовили свежий прогноз по мировому рынку серверных процессоров на текущий и следующий годы. Спрос на такие изделия стремительно растет на фоне продолжающегося расширения глобальной инфраструктуры дата-центров для задач ИИ и НРС.

Ожидается, что поставки серверных CPU в 2026-м увеличатся практически на треть по сравнению с предыдущим годом — на 31 %. При этом на долю Intel придётся около 50 % отгрузок. Ещё 27 % составят чипы AMD, примерно 12 % — решения NVIDIA. Вклад AWS и Google прогнозируется в размере 4 % и 3 % соответственно. Суммарная доля всех прочих игроков вместе взятых окажется на уровне 4 %.

В 2027 году, по мнению экспертов TrendForce, ситуация существенно изменится. В целом, отгрузки серверных CPU поднимутся на 40 % по отношению к предыдущему году. Доля Intel при этом сократится до 42 %, а AMD — вырастет до 28 %. NVIDIA продолжит контролировать около 12 % сектора. Позиции Google укрепятся до 6 %, AWS — до 5 %. На остальных поставщиков придётся 7 % отгрузок.

Аналитики говорятся о резком увеличении продаж серверных чипов с архитектурой Arm. Если в 2025 году на них приходилось только около 10 % отгрузок, то в 2027-м показатель может увеличиться до 30 %. Рост будет обусловлен главным образом существенным увеличением поставок изделий NVIDIA Vera, а также массовым производством новых чипов Google, AWS, Microsoft, OpenAI и Huawei.

Отмечается также, что на фоне быстрого внедрения агентного ИИ изменится соотношение CPU и GPU/ASIC в серверах. Если сейчас этот показатель преимущественно равен 1:8, то в обозримом будущем он составит 1:2 или даже 1:1. Это станет дополнительным фактором роста поставок серверных CPU.

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