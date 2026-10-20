Tenstorrent завершила раунд финансирования на $1,5 млрд с оценкой $6,2 млрд

Tenstorrent объявила о завершении раунда финансирования серии E на сумму $1,5 млрд, по итогам которого оценка рыночной стоимости компании достигла $6,2 млрд. В качестве ведущих инвесторов раунда выступили Trace Capital и Innovation X.

В финансировании также приняли участие новые и действующие инвесторы, среди которых Agostinelli Group, ARK Invest, Cadence Ventures, Eclipse, Fidelity, Maverick Silicon, Morgan Stanley, Protagonist, Sandisk, T. Rowe Price, Tether Investments, Virtu Financial и XTX Markets.

Как сообщает Bloomberg, новая оценка компании более чем вдвое превышает показатель в $2,6 млрд, зафиксированный после предыдущего раунда финансирования в 2024 году.

Привлечённые средства Tenstorrent планирует направить на масштабное развёртывание серверов Galaxy, поддерживающих работу моделей с открытыми весами, — от больших языковых моделей до инструментов генерации видео. Кроме того, компания намерена развивать технологии в области ИИ и процессорные архитектуры (IP), лицензируемые клиентам, создающим собственные чипы, включая Samsung и LG.

Компания предлагает широкий спектр решений: от отдельных плат и рабочих станций до серверных стоек, суперкластеров и специализированных конфигураций. В процессорах Tenstorrent используется открытая архитектура RISC-V. Компания также предоставляет доступ к своему программному стеку на условиях открытого исходного кода (open source).

Комплексный портфель вычислительных платформ для ИИ Tenstorrent включает от серверов Galaxy и рабочих станций TT-QuietBox до специализированных плат Blackhole, предназначенных для ноутбуков и рабочих станций.

«Мы создали единую архитектуру, которая масштабируется для любых задач, — отметил Джим Келлер (Jim Keller), генеральный директор Tenstorrent, участвовавший в разработке передовых чипов для таких компаний, как Intel, Advanced Micro Devices, Apple и Tesla. — Будущее вычислительных технологий — за открытостью, масштабируемостью и контролем со стороны тех, кто создает на их основе свои продукты. Наши инвесторы разделяют этот подход, и мы очень ценим их поддержку».

В Tenstorrent работают 1150 сотрудников. Её офисы расположены в Санта-Кларе, Остине, Торонто, Белграде, Токио и Бангалоре. Келлера называют архитектором процессоров Apple A4 и A5, архитектуры AMD Zen, а также чипа для системы автономного вождения Tesla (Full Self-Driving).

По его словам, ранее в этом году Tenstorrent вела переговоры с рядом компаний, включая Intel и Qualcomm, о возможном поглощении, но предпочла привлечь дополнительные средства, а не продавать бизнес. В мае компания достигла важного технического рубежа: её серверы Galaxy успешно справились с запуском высокопроизводительных моделей ИИ, разработанных DeepSeek.

Келлер также отметил, что Tenstorrent способна конкурировать по цене и брать заказы, которые могут быть слишком малы для более крупных игроков рынка.

Аналитик компании Constellation Research Хольгер Мюллер (Holger Mueller) сообщил ресурсу SiliconANGLE, что Tenstorrent — один из множества инновационных стартапов, стремящихся создать более эффективные вычислительные платформы для ИИ. А благодаря внушительному профессиональному опыту Джима Келлера, Tenstorrent можно считать одним из самых перспективных игроков на рынке.

«Мало кто из компаний разрабатывает одновременно и чип, и ПО для него, а Tenstorrent делает и то, и другое. При этом результаты компании в области генерации видео превосходят отраслевые стандарты и даже наши ожидания», — говорит Джордж Бусис (George Bousis), соучредитель и управляющий партнёр фонда Protagonist.

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