Salience Labs привлёк $125 млн на разработку средств оптической коммутации

Стартап Salience Labs, базирующийся в Оксфорде (Oxford, Великобритания) и специализирующийся на разработках в области оптической коммутации (Optical Circuit Switching, OCS), объявил о завершении раунда финансирования серии B, в ходе которого было привлечено $125 млн, что выше целевого показателя.

Раунд возглавила компания Bullhound Capital; её представитель Каллум Стюарт (Callum Stewart) вошёл в состав совета директоров Salience Labs. В числе других инвесторов — AMD Ventures, Intel Capital, SBI Group, Hudson River Trading и British Business Bank. В раунде также приняли участие существующие акционеры, включая Applied Ventures LLC, Oxford Science Enterprises, Cambridge Innovation Capital и Silicon Catalyst Ventures.

Полученные средства Salience Labs направит на ускорение внедрения технологии оптической коммутации каналов для сетевой инфраструктуры ИИ ЦОД, рост серийного производства и расширение присутствие в Кремниевой долине, открыв второй офис на Западном побережье.

Salience Labs сообщила, что её стратегия роста также предусматривает глобальное расширение — выход на новые географические рынки, укрепление международного присутствия и развитие взаимодействия с клиентами и партнёрами. Компания продолжит сотрудничество с такими организациями, как Keysight Technologies и Tower Semiconductor, для масштабирования производственных процессов с целью выпуска продукции в больших объёмах.

В сентябре компания представила на конференции ECOC 64-портовый полностью оптический коммутатор. Ранее, весной, была выпущена 32-портовая версия коммутатора в форм-факторе 1U, прошедшая проверку в компании Keysight, сообщил TNW. Сроки выпуска 128- и 256-портовых коммутаторов, на разработку которых будут направлены привлечённые средства, пока не определены.

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