Fervo Energy запустила первую крупную коммерческую геотермальную электростанцию нового поколения

Стартап Fervo Energy, занимающийся геотермальной энергетикой, начал продажи энергии в электросети в рамках проекта Cape Station в штате Юта. Это первая геотермальная электростанция нового поколения, начавшая поставлять электричество в промышленных масштабах, сообщает IEEE Spectrum. Fervo, вышедшая на биржу в мае, уже управляет 3,5-МВт коммерческой пилотной площадкой Project Red в Неваде, заработавшей в 2023 году.

Первый 33-МВт энергоблок был запущен на днях, и с тех пор выработка энергии наращивается. Первая «безуглеродная» энергия предназначена для Shell Energy, которая будет поставлять её конечным потребителям в Калифорнии. Проект Cape Station стоимостью $2 млрд ставит целью получение 500 МВт «зелёных» мощностей.

Если все действующие традиционные геотермальные электростанции используют природные источники горячей воды и/или пара, то Fervo применила технологии бурения из нефтегазовой отрасли для создания в горячих сухих породах подземных резервуаров. Генерируемый в них пар и применяется для получения электричества. Подчёркивается, что традиционную геотермальную электростанцию построить на юге Юты было бы невозможно.

С вводом первого энергоблока Fervo начала подготовку к запуску ещё двух 33-МВт блок, которые планируется ввести в эксплуатацию к 1 января 2027 года. Ещё 400 МВт мощностей, строительство которых поддерживается новым соглашением с Google, планируют запустить в 2028 году. Новый проект доказывает, что стартап может создавать геотермальные установки именно промышленного масштаба и поставлять энергию на широкие рынки.

Пока же на геотермальную энергетику приходится 0,4 % объёма годовой электрогенерации в США. Для увеличения доли таких объектов необходимы не только большие первоначальные затраты на бурение, но и устранение прочих экономических и регуляторных барьеров, с минимизацией воздействия на местные сообщества и окружающую среду. Fervo отказалась раскрыть условия PPA для строящихся и будущих объектов совокупной мощностью до 1 ГВт. Ранее компания сообщала, что мощности первой очереди Cape Station будут продаваться по цене $7 тыс./кВт, второй — $5,5 тыс./кВт. Средняя стоимость строительства электростанции на природном газе в 2025 году в США составляла $2,2 тыс./кВт.

Важно, что ГеоЭС нового поколения могут не просто обеспечивать круглосуточную базовую выработку, как более старые варианты, но и поставлять электричество только в периоды с максимальными потребностями. В результате можно будет сократить совокупные расходы на функционирование электросетей. Также электростанции могут работать «за счётчиком», напрямую снабжая ЦОД. В компании подчёркивают, что её технологии позволяют развивать геотермальную энергетику в большинстве регионов, чего конкуренты предложить не могут.

Предлагаются и другие альтернативы классическим технологиям. Например, Quaise Energy работает над системой бесконтактного электромагнитного бурения, использующей миллиметровые волны для разрушения породы для доступа к источникам геотермальной энергии с температурами 300–500 °C. В 2025 году на испытательном полигоне в Центральном Техасе компании удалось пробурить в граните более 100 м. Теперь возможности гиротронного бура приближаются к 1 км, а в итоге компания рассчитывает миновать отметку в 5 км с выходом на сверхгорячие скальные породы.

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