Медь и оптика: Astera Labs представила ретаймеры и редрайверы PCIe 7.0

Astera Labs представила изделия семейства Aries 7 — первые в отрасли ретаймеры и редрайверы, поддерживающие стандарт PCIe 7.0 как по медным, так и по оптическим линиям связи. Эти чипы ориентированы на применение в высокопроизводительных ИИ-системах.

Новинки призваны решить проблему затухания и искажения сигналов при переходе дата-центров на стандарт PCIe 7.0. Изделия обеспечивают возможность подключения устройств на расстояниях от нескольких сантиметров по печатной плате до более чем 50 м в пределах нескольких стоек.

Ретаймеры и редрайверы поддерживают стандарт OCP Signal Conditioner Standard Footprint, предоставляя разработчикам возможность менять преобразователи сигналов без необходимости перепроектирования печатной платы. Иными словами, одна и та же платформа допускает установку медных или оптических модулей — в зависимости от конкретных требований.

В новое семейство также вошли интеллектуальные оптические драйверы и оптические трансимпедансные усилители (TIA), предназначенные для оборудования LPO и NPO. Сопутствующие программные инструменты Astera COSMOS обеспечивают централизованный мониторинг состояния соединений в реальном времени, диагностику и динамическую настройку каналов связи на базе медных и оптических компонентов.

Корме того, Astera Labs анонсировала семейство специализированных умных контроллеров Leo X-Series, предназначенных для оптимизации работы ИИ-платформ. Они позволяют подключать дополнительную память напрямую к сетевому слою ИИ-ускорителей на базе GPU, полностью исключая CPU из цепочки передачи данных. Устройства берут на себя разгрузку KV-кеша и контекста агентов ИИ.

Наконец, дебютировали контроллеры Leo 2 E-Series и Leo 2 P-Series на базе стандартов CXL 3.2 и PCIe 6.0. Изделия Leo 2 E-Series дают возможность расширять объём памяти, напрямую подключённой к одному CPU: в этом случае нет необходимости задействовать дополнительные процессорные разъёмы. В свою очередь, решения Leo 2 P-Series обеспечивает динамическое объединение и создание пулов памяти для нескольких хостов.

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