Astera Labs представила первые в отрасли 3,2-Тбит/с интеллектуальные ретаймеры и редрайверы для Ethernet и UALink

Компания Astera Labs анонсировала ретаймеры и редрайверы семейства Taurus 3.2T: это, как утверждается, первые в отрасли изделия данного типа, соответствующие стандарту OCP Signal Conditioner Standard Footprint и поддерживающие скорость передачи данных до 3,2 Тбит/с.

Представленные чипы содержат 16 линий с пропускной способностью 200 Гбит/с каждая. Говорится о совместимости с Ethernet, UALink (UALink over Ethernet) и ESUN (Ethernet for Scale-Up Networking). Устройства ориентированы на гиперскейлеров, провайдеров неооблаков и разработчиков масштабных ИИ-систем.

В изделиях реализована технология Smart Swap. Она обеспечивает полную совместимость посадочного места по стандарту OCP, что позволяет менять ретаймеры на редрайверы и наоборот на одной и той же печатной плате. Иными словами, инженерам на этапе проектирования не требуется жёстко закреплять тип компонента. Впоследствии, опираясь на реальные замеры характеристик канала, можно выбирать ретаймер или редрайвер без необходимости перепроектирования самой печатной платы.

Это даёт гибкость настройки: ретаймер поддерживает улучшенное усиление слабого сигнала (40+ дБ), но потребляет больше энергии и увеличивает задержку (не более 24 нс), тогда как редрайвер работает с более низкими задержками (менее 50 пс) и энергопотреблением (23 дБ), но на меньшем расстоянии.

Ещё одна особенность новинок заключается в том, что они интегрированы в состав интеллектуальной программной платформы Astera COSMOS (COnnectivity System Management and Optimization Software). Она обеспечивает единый рабочий процесс для настройки, диагностики, проверки и мониторинга. В частности, интеллектуальные редрайверы Taurus предоставляют телеметрию и средства управления каналами связи, что помогает оптимизировать сетевую инфраструктуру, выявлять проблемы на ранних стадиях и поддерживать надёжную работу при изменении условий, включая температуру.

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