Astera Labs по-тихому купила Pliops

Astera Labs приобрела Pliops, сообщил ресурс StorageNewsletter со ссылкой на заявление Мариуса Тудора (Marius Tudor), бывшего директора по развитию бизнеса Pliops, подтвердившего факт сделки на своей странице в соцсети LinkedIn. Финансовых подробностей о сделке не сообщается. Ресурс допустил, что компания приобрела Pliops для своего первого научно-исследовательского центра в Израиле.

О создании своего передового R&D-центра в Израиле Astera Labs сообщила в начале февраля. Предполагается, что новый центр с офисами в Тель-Авиве и Хайфе ускорит разработку масштабируемых сетей следующего поколения для протоколов высокоскоростной связи, а также будет способствовать техническим исследованиям и разработкам, направленным на решение проблем с памятью в приложениях для обучения и инференса ИИ.

Руководителем центра назначен ветеран полупроводниковой индустрии Гай Азрад (Guy Azrad), старший вице-президент по проектированию и генеральный директор Astera Labs Israel, а его помощником станет Идо Букспан (Ido Bukspan), вице-президент по проектированию ASIC, имеющий 20-летний стаж работы в Mellanox и NVIDIA, где он дошёл до должности старшего вице-президента по проектированию микросхем, разрабатывая высокопроизводительные решения InfiniBand, Ethernet и NVLink.

«Новый израильский дизйн-центр будет стремиться использовать лучшие в регионе инженерные таланты, чтобы сосредоточиться на полном цикле проектирования микросхем — от архитектуры до производства, включая ПО и системное проектирование для передовых ИИ-платформ и новых приложений для инференса», — заявил Азрад.

Разработанная Pliops PCIe-карта расширения XDP LightningAI с программным стеком FusIOnX функционирует как ещё один уровень памяти для GPU-серверов. Она работает на базе ASIC, которая «раскладывает» KV-кеш на SSD с доступом через NVMe-oF (RDMA) и горизонтальным масштабированием. Стек Pliops FusIOnX снижает стоимость, энергопотребление и вычислительные затраты путём оптимизации рабочих процессов инференса LLM.

«Сочетание нашего оборудования LightningAI с ПО FusIOnX устраняет узкое место, связанное с памятью GPU, обеспечивая до восьми раз более быструю обработку данных и экономию энергии на уровне стойки. И это работает от начала до конца: на любом GPU, любой LLM, любом ПО для обработки данных и любой сетевой инфраструктуре», — заявил Идо Букспан. По данным компании, Pliops XDP LightningAI вместе с ПО расширяют возможности высокоскоростной памяти (HBM) для серверов с GPU и ускоряют работу vLLM на NVIDIA в 2,5 раза.

