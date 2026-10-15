До 160 ускорителей PCIe: Astera Labs представила ИИ-стойки Orion

Компания Astera Labs анонсировала серверные стойки Orion — модульную платформу эталонного дизайна для дата-центров, ориентированных на ИИ. Новое решение обеспечивает свободу выбора CPU и GPU без привязки к экосистеме определённого разработчика.

Отмечается, что операторы ЦОД и неооблака сталкиваются с проблемой масштабирования мощностей из-за нехватки вычислительных ресурсов. Готовые закрытые архитектуры требуют огромных финансовых вложений и ограничивают использование компонентов сторонних поставщиков. Вместе с тем самостоятельная разработка систем стоечного уровня с использованием альтернативных вычислительных решений сопряжена с длительными циклами проектирования, тестирования и сертификации. Платформа Orion как раз и призвана решить существующие проблемы.

Идея заключается в том, чтобы отделить архитектуру стойки от привязки к конкретным CPU, GPU или любым другим ускорителям (XPU). По сути, Orion — это набор эталонных решений, охватывающих все ключевые узлы: от отдельных плат до полноценных стоек. Такой подход даёт возможность разворачивать системы с максимальной гибкостью и экономической эффективностью — в зависимости от наличия тех или иных аппаратных решений, сроков поставки, стоимости, целевых приложений или рабочих нагрузок.

В основе архитектуры Orion лежат коммутаторы Scorpio X-Series с поддержкой PCIe 6.0 (320 линий), которые Astera Labs представила в мае 2026 года. Одна ИИ-стойка может масштабироваться от 8 до 160 ускорителей в виде карт с интерфейсом PCIe. При этом не требуется привязка к экосистеме NVIDIA, AMD или какой-либо другой платформе. Применяется ПО COSMOS Rack Manager и COSMOS Fabric Manager, которое отвечает за сбор телеметрии, диагностику и интеллектуальное управление всем парком оборудования.

Поставки Orion планируется организовать в I квартале следующего года. Клиентам будут предлагаться различные эталонные изделия, включая стойку, вычислительный модуль, модуль коммутации, модуль памяти, соединительную плату и вычислительную плату. Ранее похожие решения предлагала GigaIO, но она была поглощена d-Matrix.

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