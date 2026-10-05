Разработчик «неубиваемого» оптического интерконнекта CScale вышел из «стелс-режима», получив $145 млн от NVIDIA и Intel

Занимающийся разработкой оптических интерконнектов стартап CScale вышел из «стелс-режима» после раунда финансирования серии C. Компания привлекла $145 млн, участие в раунде приняли NVIDIA и Intel Capital, сообщает Datacenter Dynamics.

Раунд совместно возглавили Atreides Management, Valor Equity Partners и Premji Invest, также в нём приняли участие Sutter Hill Ventures и Maverick Silicon. Общая сумма привлечённых средств достигла $188 млн. Они помогут ускорить разработку и коммерческое внедрение дебютного оптического интерконнекта.

Основанная в 2023 году компания разрабатывает оптические интерконнекты для масштабирования ИИ-систем. Пока подробностей о технологии компании немного, но в официальном заявлении CScale объявила, что занимается проектированием интерконнекта по принципу, в соответствии с которым оптические сбои «локализуются без прерывания вычислений».

По словам компании, на фоне того, как ИИ-системы начинают занимать десятки стоек, оптические интерконнекты становятся необходимостью для создания сетевой инфраструктуры для масштабирования ИИ-систем. Надёжная связь имеет решающее значение для экономической эффективности системы. Упрощённая замена компонентов при этом делает обслуживание более удобным, но не обеспечивает бесперебойности работы системы. Компания работает именно над вариантом интерконнекта, с расчётом на обеспечение непрерывной работы.

В Atreides Management отметили, что масштабируемые ИИ-системы приближаются к гигаваттному уровню и пропускная способность интерконнектов ничего не даёт без обеспечения бесперебойной работы. При этом, с учётом масштаба проектов, отказы — не гипотетическая возможность, а неизбежность, поэтому CScale разрабатывает надёжные оптические продукты для нового поколения ИИ-фабрик.

Судя по описанию вакансии на сайте компании, технология CScale будет интегрирована в SoC, оснащённый CPU. Последний может понадобиться для работы сетевого ПО для автоматизации. Компания описывает свой продукт как «интегрированный световой модуль» (integrated light engine).

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