OpenYard выпустила GPU-серверы RG2D4 на базе Intel Xeon Granite Rapids и AMD EPYC Turin

Российский разработчик и производитель оборудования OpenYard анонсировал GPU-серверы семейства RG2D4 для задач машинного обучения и ИИ, обработки больших данных, видеоаналитики, визуальных вычислений и других ресурсоёмких приложений. Дебютировали модели RG2D4I и RG2D4A, построенные на аппаратной платформе Intel и AMD соответственно.

Все новинки выполнены в форм-факторе 2U. Возможна установка до восьми ускорителей NVIDIA H100 NVL или NVIDIA L40s либо до четырёх изделий NVIDIA H200 NVL или NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition. Доступны также два дополнительных слота PCIe 5.0 x16 для низкопрофильных карт расширения, например, сетевых адаптеров.

Модель RG2D4I рассчитана на два процессора Intel Xeon 6500/6700 поколения Granite Rapids-SP. Реализованы 24 слота для модулей оперативной памяти DDR5-8000 MRDIMM суммарным объёмом до 3 Тбайт. В свою очередь, модификация RG2D4A позволяет задействовать два чипа AMD EPYC 9004 Genoa или EPYC 9005 Turin. Могут быть установлены до 24 модулей DDR5 RDIMM (до 3 Тбайт).

Оба сервера оборудованы восемью фронтальными отсеками для SFF-накопителей NVMe/SATA/SAS с возможностью горячей замены. Имеются аппаратный RAID-контроллер с поддержкой RAID 0/1/5/6/10/50/60 и контроллер ASPEED AST2600. В оснащение включены два сетевых порта 10GbE RJ45 (Broadcom BCM57416), выделенный сетевой порт управления 1GbE RJ45, аналоговый разъём D-Sub, два порта USB 3.0 Type-A. В качестве опции доступны адаптеры 10/25/40/100/200/400GbE и FC16/32.

Питание обеспечивают два блока с резервирование мощностью 3000 Вт (80 PLUS Platinum). Габариты устройств составляют 448 × 87,5 × 962 мм. Применена система воздушного охлаждения; диапазон рабочих температур — от +10 до +35 °C.

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