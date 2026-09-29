Сингапур разработал первый в мире национальный стандарт СЖО для ЦОД в тропическом климате

Власти Сингапура представили стандарт SS 726:2026, имеющий важное значение для индустрии ЦОД. Утверждается, что это первый в мире национальный стандарт, посвящённый использованию систем жидкостного охлаждения (СЖО) в ЦОД, функционирующих в тропиках. Разработкой занималось Управление по развитию инфокоммуникационных средств массовой информации Сингапура (Infocomm Media Development Authority, IMDA) и агентство Enterprise Singapore (EnterpriseSG) через подведомственный ему совет Singapore Standards Council (SSC), руководящий национальной системой стандартизации.

В подготовке стандарта принимали и представители отрасли, включая AirTrunk, Meta✴, ST Telemedia Global Data Centres (STT GDC) и Open Compute Project (OCP). Его появление прежде всего связано с быстрым ростом ИИ-нагрузок, поскольку всё более производительные ускорители сказываются на плотности размещения оборудования и объёмах тепла, требующего отведения от серверов. Однако жаркий и влажный климат препятствует его эффективному отводу при использовании традиционных систем охлаждения. По данным сингапурских властей, переход на СЖО потенциально позволяет снизить энергопотребление ЦОД более чем на 30 % в сравнении с системами воздушного охлаждения.

ЦОД в Сингапуре очевидно страдают от высокой температуры окружающей среди и высокой влажности. Стандарт SS 726:2026 призван обеспечить эффективную эксплуатацию СЖО именно в таких условиях. Он затрагивает весь жизненный цикл систем, от их планирования и проектирования до ввода таких систем в эксплуатацию, собственно работы, техобслуживания и управления рисками.

Так, стандарт касается:

вопросов, связанных с нагрузками на полы дата-центров;

критериев проектирования охлаждающих контуров и оборудования;

подбора материалов для труб СЖО;

требований к качеству охлаждающей жидкости;

мониторинга и управления системой.

Примечательно, что стандарт посвящён только системам непосредственного отвода тепла от CPU, GPU, TPU и др., прочие системы охлаждения, включая двухфазные и гибридные, в нём не рассматриваются. Специальное внимание уделяется рискам утечек, надёжности и интеграции СЖО с уже имеющимися системами воздушного охлаждения. Кроме того, стандарт помогает добиваться устойчивой эксплуатации ЦОД, эффективности использования электричества и воды. Так, он учитывает рекомендации местного регулятора Public Utilities Board (PUB) по расчётам WUE у ЦОД с СЖО.

Условия тропиков означают дополнительные риски для проектов ЦОД, поскольку высокая температура и влажность способствуют коррозии и биологическому загрязнению систем охлаждения, в т.ч. биоплёнок в жидкости. В результате контроль состояния охлаждающих жидкостей, материалов и самой системы в целом не менее важен, чем выбор подходящего оборудования. При разработке SS 726:2026 учитывались уже имеющиеся международные наработки, включая спецификации и рекомендации OCP и ASHRAE.

По мнению авторов стандарта, появление единого подхода в отношении СЖО в тропиках поможет упростить взаимодействие операторов ЦОД, поставщиков оборудования и заказчиков при реализации проектов ЦОД и эксплуатации жидкостных систем. В AirTrunk, Meta✴, OCP и STT GDC стандарт считается основой для более широкого внедрения таких систем и формирования общеотраслевых практик.

В стране, где последовательно наращивают вычислительные мощности и одновременно есть жёсткие ограничения по использованию электроэнергии и воды, подобный подход должен упростить строительство ЦОД и модернизацию уже имеющихся объектов. В августе сообщалось, что Сингапур нашёл 200 МВт для строительства новых ЦОД, но в перспективе предполагается реализация ещё более масштабных проектов.

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