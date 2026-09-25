ABB готовит ЦОДы к мегаваттным ИИ-стойкам — компания представила систему питания Infinitus стандарта 800 В DC

Компания ABB представила портфолио технологий Infinitus, обеспечивающих распределение постоянного тока для ИИ ЦОД с поддержкой стандарта 800 В DC. Технологии рассчитаны на стойки мощностью 1 МВт и более. По данным ABB, если современные ИИ-стойки потребляют порядка 200 кВт, то новым поколениям потребуются технологии, исключающие многоэтапное преобразование переменного тока в постоянный и обратно. Технологии Infinitus должны стать первыми в отрасли интегрированными DC-решениями «от источника до стойки», сообщает Storage Review. Новый проект расширяет взаимодействие с NVIDIA в сфере DC-технологий, начавшееся на мероприятии OCP Global Summit в октябре 2025 года.

Архитектура 800 В DC позволяет уменьшить площадь энергетической инфраструктуры, а также устранить «лишние» этапы преобразования AC в DC. Также увеличивается доля энергии, доходящей до IT-нагрузок. По оценкам ABB, ссылающейся на прогнозы Международного энергетического агентства (IEA), к 2030 году архитектуру на основе систем распределения постоянного тока будут использовать 25–40 % новых мощностей ЦОД, введённых в эксплуатацию в тот год.

BCG и ABB совместно выяснили, что подобные системы позволяют эффективно использовать на 5 % больше энергии, в то же время освобождая место для дополнительных стоек. По оценкам ABB, в ЦОД мощностью 500 МВт даже рост эффективности на 5 % высвободит 25 МВт мощности, это обеспечит более $300 млн годовой выручки дополнительно. Кроме того, за год такой ЦОД сможет сэкономить столько энергии, сколько хватило бы для электропитания Вашингтона в течение недели.

В основе портфолио — технология твердотельных трансформаторов Infinitus, которые, как заявляет компания, позволяют площадкам ЦОД занимать меньшие площади и работать более эффективно. В портфолио пять базовых «строительных блоков», подходящих для систем, изначально ориентированных на DC-решения, и гибридных вариантов с применением переменного/постоянного тока.

Силовые решения среднего напряжения обеспечивают доставку энергии от магистральной сети или локального генератора. Источник постоянного тока и оборудование для контроля его качества преобразуют переменный ток в постоянный вне серверных залов. Модули распределения постоянного тока доставляют электроэнергию к стойкам с более высокой плотностью на меньшей площади. Защита цепей постоянного тока защищает оборудование от сверхтоков-перегрузок. Наконец, система оптимизации охлаждения использует подключенное к DC оборудование для снижения энергопотребления как в серверных и инженерных помещениях ЦОД.

По данным ABB, компания является единственным крупным поставщиком электрооборудования, у которого в ассортименте имеются как первый в мире полностью сертифицированный по стандартам IEC твердотельный автоматический выключатель, так и первый статический ИБП среднего напряжения в отрасли.

Портфолио решений может конфигурироваться в зависимости от потребностей ЦОД в энергии, планировки объекта, энергетического баланса и др. Это позволяет дополнить системы переменного тока на площадках, где операторы не готовы перейти на DC полностью.

Производство некоторых компонентов Infinitus предполагается запустить в следующие 12 месяцев. По прогнозам ABB, первые объекты, изначально ориентированные на DC-архитектуру, использующие всё портфолио решений, введут в эксплуатацию в ближайшие два-три года.

По данным ABB, компания привносит в проект более 25 лет работы с технологиями на основе постоянного тока, более 700 патентов в сфере возобновляемых источников энергии, генерации и накопления электричества и др. Компания ожидает, что в обозримом будущем на решения на основе постоянного тока будут переходить и промышленные компании, возобновляемая энергетика и даже морские операции.

В середине августа сообщалось, что Google, Microsoft и NVIDIA стандартизируют LVDC-решения и ускорят перехода ЦОД на архитектуру питания 800 В DC, а на днях появилась информация, что Flex купит EPC Power за $4,4 млрд для развития продуктов на основе аналогичной архитектуры.

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