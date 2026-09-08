Flex купит EPC Power за $4,4 млрд для развития продуктов 800 В DC

Американо-сингапурская компания Flex намерена приобрести EPC Power за $4,4 млрд, добавив в своё портфолио технологии электропитания 800 В DC, решения для формирования и поддержки параметров электросети, а также прочие продукты для преобразования тока для инфраструктуры ЦОД. Ожидается, что сделку закроют в IV квартале 2026 года, сообщает Datacenter Knowledge. Ранее Flex приобрела производителя СЖО JetCool.

EPC Power войдёт в состав подразделения Cloud and Power Infrastructure, которое превратится в отдельную публичную компанию в I квартале 2027 года. Сейчас EPC Power разрабатывает для ЦОД системы преобразования энергии, крупные энергохранилища и решения для микросетей. В том числе речь идёт о технологиях формирования электросетей, выпрямителях, преобразователях DC–DC, твердотельных трансформаторов. По данным Flex, платформа EPC Power разработана для прямого подключения нагрузок 800 В DC к энергосети. Платформа может объединить функции, обычно выполняемые системами ИБП и системами распределения переменного тока (AC).

Для операторов ЦОД использование архитектуры 800 В DC должно изменить механизм подачи электроэнергии на объекты с ИИ-оборудованием высокой плотности. По мере роста мощности стоек, обслуживающие их электросистемы становятся всё более значимой частью проектов ЦОД. Технология EPC Power рассчитана именно на системы, связанные с преобразованием энергии, а не на само вычислительное оборудование. По словам экспертов Persistence Analytics Group, покупка за $4,4 млрд свидетельствует о том, что технологии преобразования электричества сами по себе становятся всё более стратегически важной частью ИИ-инфраструктуры.

Также технологии EPC Power рассчитаны на быстрые изменения энергопотребления, связанные с ИИ-нагрузками. Платформа Agile Grid-Forming призвана отвечать на перепады мощности в течение миллисекунд. Cистемы компании могут объединять энергохранилища и локальные источники генерации, в то же время обеспечивая сетевые подключения и работу в составе микросетей. Это позволит ЦОД лучше контролировать то, как его нагрузка «выглядит» для внешней сети. Силовая электроника и хранилища могут сглаживать колебания потребления, а конвертеры — управлять электрическими параметрами там, где начинается взаимодействие с внешней энергосетью.

Новость о покупке последовала за сообщением об утроении производственных мощностей EPC Power в США, до 27 ГВт/год с перспективой роста до 40 ГВт/год. В июле компания запустила объекты общей площадью около 15,5 тыс. м2 в городе Фаунтин-Инн (Fountain Inn, шт. Южная Каролина). Увеличен выпуск силовых инверторов семейств M и MRACK для электросетей, систем хранения энергии и оборудования для энергообеспечения ИИ ЦОД.

Flex ожидает от EPC Power выручку около $800 млн в ходе календарного 2026 года. Также Flex объявила, что в 2027 году ожидает роста органической выручки на уровне около 40 %, EBITDA должна составить около 30 %. Покупку компании оплатят, используя сочетание долгового и акционерного финансирования. В 2022 году контрольную долю в EPC Power приобрели Goldman Sachs Alternatives и Cleanhill Partners, после первоначальных инвестиций, сделанных в 2021 году.

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