Квартальные продажи СХД подскочили на треть на фоне бума ИИ

 
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Компания IDC подвела итоги исследования мирового рынка СХД корпоративного класса во II квартале текущего года. Продажи такого оборудования достигли $10,3 млрд, что на 33,6 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2025-го, когда выручка находилась на отметке $7,74 млрд.

Ключевым драйвером отрасли остаётся бум ИИ. На фоне стремительного расширения инфраструктуры дата-центров сформировался дефицит чипов флеш-памяти NAND, что провоцирует рост цен как на системы хранения на базе SSD, так и на устройства других типов — гибридные и на основе HDD. Как следствие, наблюдается увеличение объёма рынка СХД в целом (в деньгах).

Массивы типа All Flash во II четверти 2026 года принесли $5,4 млрд, показав рост на 42,9 % в годовом исчислении: доля таких систем достигла 52,1 % от общего объёма рынка. Гибридные решения обеспечили $3,9 млрд, или 37,5 % выручки, с ростом на 25,5 % год к году. На HDD-системы пришлось $1,1 млрд (10,4 %) при росте в 22,6 % по отношению ко II кварталу 2025-го.

Источник изображения: IDC

Источник изображения: IDC

Продажи высокопроизводительных систем (стоимостью более $250 тыс.) взлетели за год на 90,6 % — до $2,7 млрд, а их доля составила 26,2 %. Системы среднего ценового сегмента (от $25 тыс. до $250 тыс.) принесли $6,7 млрд, или 64,8 % от общей выручки: спрос на такие устройства поднялся на 28,2 %. Продажи систем начального уровня (дешевле $25 тыс.), напротив, упали на 14,6 % — до $0,9 млрд при доле в 9 %.

С географической точки зрения рост зафиксирован во всех регионах. Доминируют США, на которые пришлось 35,3 % мировой выручки, или $3,6 млрд (плюс 26,8 % в годовом исчислении). Канада стала самым быстрорастущим регионом с прибавкой в размере 77,2 % и итоговым результатом $239,6 млн. Азиатско-Тихоокеанский регион (без учёта Китая и Японии) показал рост на 73,1 % в годовом исчислении (до $1,1 млрд), Центральная и Восточная Европа — на 54,1 % (до $240,4 млн). В Латинской Америке рост составил 48 %, на Ближнем Востоке и в Африка — 35,1 %. Западная Европа прибавила 42,8 % (до $1,9 млрд). В КНР продажи поднялись на 20,7 % — до $2,2 млрд, а в Японии — на 12,9 % с результатом $302,6 млн.

Крупнейшим поставщиком СХД корпоративного класса остаётся Dell Technologies с долей 23,8 % и выручкой $2,46 млрд во II квартале нынешнего года. На втором месте располагается Huawei с 11,3 % и $1,17 млрд, а замыкает тройку NetApp с 9,6 % и $988,4 мдн. В первую пятёрку также входят Everpure с 8,1 % ($837,7 млн) и НРЕ с 6,8 % ($700,2 млн).

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