Квартальные продажи серверов обновили рекорд — $166,3 млрд

Компания IDC подвела итоги исследования мирового рынка серверов во II квартале текущего года: продажи в денежном выражении достигли $166,3 млрд, что стало историческим рекордом. Прежний максимум был зафиксирован в последней четверти 2025-го и составил $125,3 млрд. Отрасль демонстрирует стремительный рост на фоне бурного развития ИИ и НРС. Объём рынка взлетел на 52 % по сравнению со II четвертью 2025 года ($109,4 млрд) и на 35,7 % по отношению к предыдущему кварталу ($122,5 млрд).

Выручка от поставок серверов с архитектурой x86 достигла $91,9 млрд, поднявшись на 16,1 % в годовом исчислении. Системы с процессорами других типов обеспечили $74,4 млрд — +146 % по сравнению со II кварталом 2025-го: на такие машины пришлось 44,8 % от общего объема рынка в деньгах. Продажи GPU-серверов увеличились на 28,1 % г/г, достигнув $87,4 млрд, а их доля составила 52,6 %. Отгрузки систем с ускорителями иных видов в денежном выражении подскочили на 237,6 % — до $27,5 млрд. Если рассматривать отрасль в штуках, то поставки серверов всех типов поднялись за год на 15,4 %.

С географической точки зрения доминируют США с выручкой в размере $112,2 млрд (+54,9 % г/г), что соответствует 67,4 % от общемировых продаж. В Китае показатель поднялся за год на 43,4 % — до $26,4 млрд. Азиатско-Тихоокеанский регион (без учёта КНР и Японии) показал прибавку на уровне 31,5 % с итоговым результатом $10,9 млрд, в то время как Западная Европа продемонстрировала рост на 62,7 % — до $9,1 млрд. В Центральной и Восточной Европе отгрузки в деньгах поднялись на 98,3 %, составив $0,7 млрд. Канада стала самым быстрорастущим регионом в мире — +202,6 %. Ближний Восток и Африка показали рост на 68,8 %, Латинская Америка — на 32,8 %, Япония — на 11,1 %.

Список ведущих производителей возглавляет Dell Technologies с выручкой в размере $22,24 млрд по итогам II четверти 2026 года, что соответствует 13,4 % отрасли. На втором месте располагается Supermicro с $10,18 млрд и 6,1 %. Замыкает тройку Lenovo, которая получила $8,41 млрд и 5,1 %. В первую пятёрку также входят НРЕ с $5,87 млрд (3,5 %) и IEIT Systems (Inspur) с $4 млрд (2,4 %).

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