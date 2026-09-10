Synology выпустила СХД RS11626xs+ формата 3U на базе AMD EPYC Milan

 
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Компания Synology анонсировала систему хранения корпоративного класса RS11626xs+ на аппаратной платформе AMD. Новинка, выполненная в форм-факторе 3U, может использоваться для построения гибридных хранилищ, объединяющих HDD и SSD.

В основу устройства положен чип EPYC 7303 (16C/32T, 2,4/3,4 ГГц). Объём оперативной памяти DDR4 ECC в стандартной конфигурации составляет 64 Гбайт, в максимальной — 1 Тбайт (16 модулей RDIMM по 64 Гбайт). СХД оборудована 16 фронтальными отсеками для LFF-накопителей и четырьмя отсеками для SFF-изделий (во всех случаях применяется интерфейс SATA-3). Дополнительно установлены два системных SSD формата M.2 (NVMe).

Возможно подключение до восьми полок расширения RX1222sas с 12 отсеками LFF. Таким образом, в общей сложности в рамках одной системы могут быть объединены до 116 накопителей, что обеспечит суммарную вместимость на уровне 2,6 Пбайт (при использовании HDD ёмкостью 24 Тбайт). Поддерживается горячая замена дисков.

Источник изображений: Synology

Источник изображений: Synology

Устройство располагает двумя сетевыми портами 10GbE RJ45 с возможностью агрегации и выделенным сетевым портом управления RJ45. Реализованы два слота PCIe 4.0 x16, в которые могут быть установлены адаптеры 10GbE/25GbE SFP+/SFP28 или Fibre Channel. За питание отвечают два блока мощностью 800 Вт с резервированием. Габариты составляют 132,3 × 482 × 724 мм, масса — около 20 кг (без накопителей).

Применена фирменная программная платформа DiskStation Manager (DSM). Говорится о поддержке протоколов SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV и Rsync, а также различных средств виртуализации, включая VMware vSphere, VMware vSphere и Citrix XenServer. Продажи новинки уже начались.

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