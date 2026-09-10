Synology выпустила СХД RS11626xs+ формата 3U на базе AMD EPYC Milan

Компания Synology анонсировала систему хранения корпоративного класса RS11626xs+ на аппаратной платформе AMD. Новинка, выполненная в форм-факторе 3U, может использоваться для построения гибридных хранилищ, объединяющих HDD и SSD.

В основу устройства положен чип EPYC 7303 (16C/32T, 2,4/3,4 ГГц). Объём оперативной памяти DDR4 ECC в стандартной конфигурации составляет 64 Гбайт, в максимальной — 1 Тбайт (16 модулей RDIMM по 64 Гбайт). СХД оборудована 16 фронтальными отсеками для LFF-накопителей и четырьмя отсеками для SFF-изделий (во всех случаях применяется интерфейс SATA-3). Дополнительно установлены два системных SSD формата M.2 (NVMe).

Возможно подключение до восьми полок расширения RX1222sas с 12 отсеками LFF. Таким образом, в общей сложности в рамках одной системы могут быть объединены до 116 накопителей, что обеспечит суммарную вместимость на уровне 2,6 Пбайт (при использовании HDD ёмкостью 24 Тбайт). Поддерживается горячая замена дисков.

Устройство располагает двумя сетевыми портами 10GbE RJ45 с возможностью агрегации и выделенным сетевым портом управления RJ45. Реализованы два слота PCIe 4.0 x16, в которые могут быть установлены адаптеры 10GbE/25GbE SFP+/SFP28 или Fibre Channel. За питание отвечают два блока мощностью 800 Вт с резервированием. Габариты составляют 132,3 × 482 × 724 мм, масса — около 20 кг (без накопителей).

Применена фирменная программная платформа DiskStation Manager (DSM). Говорится о поддержке протоколов SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV и Rsync, а также различных средств виртуализации, включая VMware vSphere, VMware vSphere и Citrix XenServer. Продажи новинки уже начались.

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