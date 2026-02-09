Synology готовит сетевое хранилище FS200T на шесть SATA SSD

Компания Synology, по сообщению NAS Compares, готовит к выпуску NAS в «настольном» форм-факторе FS200T на аппаратной платформе Intel. Устройство, ориентированное прежде всего на небольшие офисы, поступит в продажу во II половине текущего года.

Применён процессор Celeron J4125 поколения Gemini Lake Refresh. Чип содержите четыре ядра (без многопоточности) с тактовой частотой 2,0–2,7 ГГц. Показатель TDP равен 10 Вт. Объём оперативной памяти DDR4 в базовой конфигурации составляет 4 Гбайт (без поддержки ECC), в максимальной — 8 Гбайт (два модуля SO-DIMM).

Устройство располагает шестью фронтальными отсеками для SFF-накопителей с интерфейсом SATA-3 (допускается горячая замена). По имеющейся информации, могут применяться только фирменные SSD семейства Synology SAT5200 корпоративного класса: стоимость таких изделий варьируется от €160 за модель вместимостью 480 Гбайт до €1900 за вариант на 7 Тбайт. Таким образом, в максимальной конфигурации цена NAS перевалит за €11 тыс. Впрочем, как ожидается, в дальнейшем будет обеспечена поддержка накопителей сторонних производителей, что снизит общую стоимость.

Хранилище оснащено одним портом 2.5GbE (RJ45) и одним портом 1GbE (RJ45), а также двумя разъёмами USB 3.2 Gen1 (5 Гбит/с). Габариты составляют 121 × 151 × 175 мм, масса — 1,4 кг. В тыльной части располагается вентилятор охлаждения диаметром 80 мм. Задействована фирменная программная платформа Synology DiskStation Manager (DSM) с набором экосистемных приложений.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источники: